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«Он мог умереть»: сыктывкарка рассказала о нехватке лекарств для своего дедушки-инвалида

«Он мог умереть»: сыктывкарка рассказала о нехватке лекарств для своего дедушки-инвалида

18 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com / Геннадий Хохрин
Пенсионеру посоветовали поменять препараты

Из-за коронавируса многие пожилые сыктывкарцы столкнулись с нехваткой или недоступностью лекарств. А что делать тем, кому они жизненно необходимы? Портал PG11.ru узнал, как люди выживают без лекарств.

В нашу редакцию обратилась обеспокоенная сыктывкарка. Анна Липова утверждает, что ее 70-летнего дедушку-инвалида не снабжают жизненно-необходимыми лекарствами.

Мой дедушка - Геннадий Хохрин, инвалид 3 группы и ветеран труда. У него сильные сердечные проблемы и сахарный диабет. Раньше ему всегда выдавали бесплатное лекарство «Ксарелто». Оно ему очень сильно помогало. Однако вот уже два месяца он не получает этот препарат. Он мог умереть, - рассказывает сыктывкарка.

Геннадий Хохрин получал лекарства в районном центре села Кослан в государственной аптеке. Там ветерану сообщили, что препарата нет в наличии. Анна не могла оставить своего дедушку в беде и вместо бесплатного лекарства закупила ему дорогостоящий аналог.

Мы звонили в Министерство здравоохранения по Республике Коми. Там нам сказали, что закупка не состоялась. Однако пообещали, что оно будет поставляться во второй половине июля. Хотелось бы верить в это. Моему дедушке эти лекарства жизненно-необходимы. А аналог стоит 3 400 рублей за упаковку. Я, конечно, заплатила за него эти деньги, но что делать пенсионерам, у которых нет возможности приобретать такие дорогостоящие препараты? Кто-то наживается на пенсионерах и это очень обидно, -  заявляет Анна.

Геннадию Хохрину посоветовали обратиться к лечащему врачу и перейти на другое лекарство. Однако пенсионер проживает в Удорском районе, а его врач в кардиоцентре города Сыктывкара. Из-за эпидемии коронавируса такое передвижение для ветерана невозможно.
 

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