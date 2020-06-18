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Сыктывкарка заплатила 1,5 миллиона рублей за изгнание сущности из мужа

Сыктывкарка заплатила 1,5 миллиона рублей за изгнание сущности из мужа

18 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Пенсионерка увидела по телевидению программу об оказании экстрасенсорных услуг

В Сыктывкаре 78-летняя пенсионерка перечислила псевдоэкстрасенсам более 1,5 миллиона рублей, чтобы спасти больного мужа

Телефонные мошенники продолжают обманом похищать денежные средства граждан под различными предлогами. Одной из самых незащищенных групп являются пенсионеры. Как правило, они наиболее доверчивы и менее осведомлены о многочисленных способах дистанционного мошенничества.

Так, пенсионерка 1942 года рождения увидела по телевидению программу об оказании экстрасенсорных услуг. Супруг женщины длительное время болел, и она решила, что целители, которых так хвалили ведущие в телепрограмме, смогут ему помочь.

Позвонив по указанному номеру телефона, сыктывкарка рассказала о проблеме и согласилась выполнить все условия. В течение нескольких месяцев потерпевшая послушно оплачивала магические обряды и ритуальные принадлежности, которые аферисты якобы использовали при проведении магических процедур.  Так, кинжал стоил 20 тысяч рублей, стеклянная колба –  60 000, а зеркало для проведения обряда изгнания сущностей –  10 тысяч рублей.

Желая выудить у пенсионерки еще больше денег, злоумышленники сообщили ей, что магическое зеркало разбилось. Они предложили купить новое зеркало и застраховать его. Со слов лжезнахарей, стоимость выплаты по страховке составляла 5 миллионов рублей. Более того, злоумышленники потребовали оплатить услуги инкассаторов, которые якобы должны были  привезти оговоренную сумму по адресу проживания пенсионерки.

Доверчивая сыктывкарка выполнила все требования псевдоэкстрасенсов. В общей сложности она перевела аферистам 1 миллион 600 тысяч рублей. Оставшись без средств и не дождавшись страховки, женщина обратилась в полицию.

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Деньги Мошенники

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