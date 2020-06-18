В России обсуждают повышение НДФЛ для богатых

В правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей, пишут «Известия».

Один из собеседников уточнил, что рост ставки НДФЛ на 2 п.п. принесет в казну около 60 млрд рублей. Вырученные средства планируется направить на борьбу с бедностью. При этом повышение налога затронет примерно 1% населения.

При этом источник отметил, что подобный налог сложно администрировать, большого смысла у такого маневра нет. По его словам, человек может получать доходы из разных источников, каждый из которых не будет приносить ему более 3 млн ежегодно.

Работодателю отследить все финансовые потоки работника нереально, сделать это может ФНС, но на мониторинг и администрирование придется потратить примерно столько же средств, сколько в казну принесет само повышение ставки.

Другой источник отметил, что вероятность принятия данной меры, которая ранее уже якобы обсуждалась, сейчас гораздо выше в связи с нынешней беспрецедентной ситуацией. Однако в пресс-службе правительства заявили, что не получали на проработку подобные инициативы, а в ФНС и Минфине на запрос «Известия» не ответили.

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