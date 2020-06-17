Фото дня в Сыктывкаре: золотые отблески под голубым небом

Горожане делятся снимками из своих путешествий по республике
Фото дня в Сыктывкаре: золотые отблески под голубым небом17 июня 2020
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@dimvortep
@dimvortep
- Прокатился немного по городу в поиске идей для фотографии.
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17 июня 2020, 17:15
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