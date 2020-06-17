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В России в офисы вернулись только 15% работников

В России в офисы вернулись только 15% работников

17 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Это преимущественно представители маркетинга, медиа и сферы информационных технологий

Около половины работающих россиян (47%) по-прежнему трудятся удаленно, пишут «Известия». По данным опроса, проведенного hh.ru, к привычному офисному режиму вернулись только 15%.

Около 20% опрошенных заявили, что и не переходили на дистанционный формат работы. В основном, это люди, занятые в областях медицины, производства и сельского хозяйства. Каждый шестой респондент сообщил, что работал из дома еще до пандемии — это преимущественно представители маркетинга, медиа и сферы информационных технологий.

Мнения работников о необходимости возвращения в офис разделились почти поровну. Однако тех, кто предпочел бы и дальше работать удаленно, было чуть больше. Они объясняют свое решение тем, что им комфортнее трудиться из дома, неудобством работы в маске и перчатках и боязнью за здоровье (собственное и их близких).

Кстати, о работе. В день всенародного голосования - 1 июля -  она будет оплачиваться как в выходной, в двойном объеме. В ведомстве уточнили, что такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни. Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере.

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