В России новогодние каникулы могут сократить до 3 дней

Сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы до трех дней, чтобы поддержать экономику России после потерь из-за пандемии коронавируса, пишет РБК.

Сенатор от Санкт-Петербурга и председатель комитета Софведа по экономической политике уже внес в Трудовой кодекс законопроект, который предполагает сокращение праздничных выходных до трех дней. Автор инициативы считает, что она позволит компенсировать потери России от введения в 2020 году режима нерабочих дней, призванных замедлить распространение коронавируса COVID-19.

- В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время по Трудовому кодексу россияне отдыхают с 1 по 8 января. Кутепов подчеркивает, что первоначально в 2020 году планировалось только 118 нерабочих дней, включая выходные дни и государственные праздники, но из-за карантина, дополнительных выходных для проведения парада победы и всероссийского голосования по поправкам в Конституцию их число выросло до 147.

При этом после майских праздников, когда режим нерабочих дней формально отменили, многие предприятия не возобновили полноценную работу из-за различий в порядке снятия ограничений в регионах. По словам Андрея Кутепова, изменения, если они будут одобрены, коснутся только новогодних каникул в 2021 году. Далее планируется вернуть обычную практику празднования Нового года. Сенатор направил свои предложения министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Изначально режим нерабочих дней по указу Владимира Путина длился с 30 апреля по 5 мая, но затем государственный лидер продлил «выходные» до 30 апреля, а после — до 11 мая.

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