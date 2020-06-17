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Медвежий апокалипсис: житель коми деревни рассказал о своих бурых соседях

Медвежий апокалипсис: житель коми деревни рассказал о своих бурых соседях

17 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Вальтер Пигулин / Медведь в поле
Пока что звери не проявляют агрессии

В Коми поселке зафиксировали аномальное количество медведей. Местные жители боятся спуститься к речке или пойти в лес. В чем же причина этого? Портал PG11.ru спросил у местного жителя, как им живется рядом с бурыми.

Вальтер Пигулин - пожилой мужчина, который живет в поселке Ёртом. Это небольшой населенный пункт в Удорском районе с 244 жителями. Мужчина рассказал о том, что сейчас невозможно выйти на речку или в лес без того, чтобы повстречаться с медведем.

Фотография медведя на лугу

Мне уже за 80, а я увлекся фотографией. Время от времени выхожу, делаю снимки и выкладываю их в «Вконтакте» и на Facebook. Сейчас очень хорошая пора для того, чтобы фотографировать цветущие полевые цветы, - отмечает пожилой мужчина.

Когда пожилой мужчина пришел на поле, он увидел там «бурое пятно», которое стремительно приближалось к нему. Сначала он подумал, что это просто большая собака. Однако позже он понял, что из леса на поле выбрался медведь.

Я не испугался, он не выглядел матерым. Медведь остановился. Я отошел в сторону и сделал пару снимков. Он просто стоял и наблюдал за мной, не приближался. Можно сказать, мне повезло, - отмечает Вальтер Пигулин.

Фотография медведя на лугу

Житель поселка заявляет, что местные жители начинают бояться медведей. Пока что они не проявляли агрессии, однако по словам Вальтера, проблему скорее всего придется решать на республиканском уровне.

Мы отправили запрос в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Коми. На момент публикации ответа не поступило.

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Экология

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