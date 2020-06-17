Как защититься от комаров без репеллента: советы опытного сыктывкарского туриста

Сезон шашлыков на природе и походов с палатками набирает обороты. Кроме питания, запасной одежды и снаряжения обязательно нужно взять с собой средства для защиты от насекомых. Но что делать, если вы случайно забыли их дома и обнаружили это уже на месте? Инструктор спортивного туризма, руководитель турклуба при Молодежном центре Сыктывкара и опытный турист и путешественник Андрей Ситар рассказал порталу PG11.ru о том, как с помощью подручных средств не дать москитам искусать себя.

Андрей Ситар

По словам Андрея Ситара, в коми лесах в окрестностях Сыктывкара с летающими кровососущими ситуация не критичная. Если не брызгаться спецсредствами, один-два комара или пара назойливых мошек не беда, можно и перетерпеть.

- Другое дело в предгорьях Урала. Когда ранним утром бредешь по тундре, начинаешь замечать, как у самой земли шевелится ковер из гнуса. Через час этот «ковер» поднимается на полметра выше, затем еще выше. И в какой-то момент он достигает вашего лица. Вот тогда то и становится невыносимо. Ведь там и комары, и мошка, и прочая мелочь, - поделился впечатлениями турист.

Но все-таки в окрестностях Сыктывкара гнус чаще всего одолевает во время привалов и длительных стоянок. Чтобы избежать атаку насекомых, нужно правильно выбрать место расположения.

- Легкого ветерка достаточно, чтобы сдувать большую часть насекомых. А значит пространство должно быть открытым, на возвышенности. В идеале на берегу реки. Но если такого места нет, спасет дым от костра. А выгнать насекомых из палатки помогает нехитрое приспособление: положите в консервную банку или кружку горящие угли, сверху накройте их влажным мхом. Когда пойдет дымок, занесите банку в палатку и подождите, пока она вся не заполнится дымом. После чего хорошо проветрите и закройте плотно вход. А банку переместите в тамбур палатки или оставьте у входа с подветренной стороны, чтобы дым не попадал внутрь, - советует путешественник.

Как рассказал Андрей Ситар, если насекомые одолевают во время перехода, поверхность кожи можно испачкать глиной, илом или влажной землей. При высыхании образуется корка, которую москитам трудно прокусить. Но лучше все-таки готовиться к походу заранее - советует турист.

- Сделать неплохую защиту можно и самому из крупноячеистой рыболовной сети, пропитанной репеллентом. Этот способ известен еще с 40-х годов и назван по имени автора - «сеткой Павловского». Она завешивает обе стороны лица, оставляя его открытым. Сетка отпугивает насекомых и спасает от обливания потом даже в жару, чего не скажешь о современных накомарниках (шляпы с мелкой сеткой по периметру), - рассказал Андрей Ситар.

Сетка Павловского. Фото: сетка-павловского.рф

- Но несмотря на эти хитрости, гораздо проще и быстрее положить в свой рюкзак маленький баллончик с репеллентом. Хорошо себя зарекомендовали спреи, в составе которых есть ДЭТА или диметилфталат, - подытожил путешественник.

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