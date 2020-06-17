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Названы продукты из ближайшего магазина, которые помогут спасти легкие от вирусов

Названы продукты из ближайшего магазина, которые помогут спасти легкие от вирусов

17 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Подготовленный организм проще справляется с различными недугами

Глава Испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) пульмонолог Эусеби Чинер считает, что большинство случаев, когда в результате атаки вирусов страдают легкие, можно предотвратить. Или сделать так, чтобы заболевание протекало без серьезных последствий для организма, пишет «Российская газета».

Подготовленный организм проще справляется с различными недугами, пояснил специалист. Для этого нужно соблюдать режим сна, практиковать физические нагрузки и питаться правильно. По словам диетолога Алехандро Кановаса, чтобы укрепить дыхательную систему и организм в целом, следует ввести в рацион ряд простых продуктов. Например, яйца.

- Они содержит жирорастворимые витамины, например, витамин А и белки высокого качества, - отметил Чинер, добавив, что сотрудники Университета Макмастера совместно с коллегами из Hamilton Health Sciences в Канаде выяснили, что употребление одного яйца в день не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, диетолог Кановас рекомендует употреблять цельный рис. А вот количество обработанных продуктов, рафинированной муки и пищи с добавленным сахаром надо свести до минимума.

Чтобы получить необходимое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3, специалисты посоветовали три раза в неделю есть рыбу, например, сардины.

- Особенно омега-3 обладает большой противовоспалительной способностью, которая напрямую влияет на состояние всех органов человека. Кроме того, ежедневное употребление оливкового масла, авокадо или грецких орехов обеспечит витамином E, который вместе с витаминами А, D и К является важным антиоксидантом, - уточнил Кановас.

Также специалисты посоветовали есть молочные продукты хорошего качества (избегая различных добавок), помидоры и ежедневно пить достаточное количество чистой воды.

Напомним, на 16 июня в Коми лабораторно подтверждено 2437 (+85) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 22 человека. Новых летальных случаев нет.

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Еда Коронавирус

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