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«Во вспышке виновата поликлиника»: сотрудник скорой о ситуации с коронавирусом в Воркуте

«Во вспышке виновата поликлиника»: сотрудник скорой о ситуации с коронавирусом в Воркуте

16 июня 2020 Возрастное ограничение: 12+
wikimapia.org/ Воркутинская поликлиника скорой помощи
Терапевты не хотят ходить к больным на дом

В Воркуте произошла небывалая вспышка коронавируса. Поликлиника переполнена, «неотложка» работает без остановки. Портал PG11.ru узнал у сотрудника скорой помощи о сложившейся ситуации.

Медработник утверждает, что вспышка произошла из-за халатности руководства поликлиники. По его словам, людям, у которых есть симптомы «ковида», приходится идти через весь город, чтобы получить консультацию или сдать анализ.

Во вспышке коронавируса виновата поликлиника. Все больные начали звонить в регистратуру, чтобы сообщить о своем недуге. Вместо того, чтобы высылать терапевтов на места жительства, больница решила принимать пациентов в кабинете. И вот все эти люди, которые с большой вероятностью больны коронавирусом, садятся в автобус, приходят в больницу и сидят в одном коридоре с людьми, которые, возможно, абсолютно здоровы, - утверждает медработник.

Сотрудник скорой помощи заявляет, что в больнице идет подтасовка данных, а руководство пытается скрыть реальное число заболевших. Всем заболевшим шахтерам не делается мазок на коронавирус и ставится диагноз «пневмония». Также медработник сообщает, что произошла вспышка вируса среди медицинского персонала.

Врачи, которые принимают людей в этих кабинетах, работают без специальной защиты в копеечных халатах и масках. Они никак не защитят их от коронавируса. Принимая такое решение, руководство поликлиники подвергло опасности не только больных, но и самих сотрудников больницы, - заявляет медработник.

Медицинский персонал не справляется с количеством заболевших. По словам сотрудника скорой помощи, на всю Воркуту работает всего пять бригад.

От вызовов нет отбоя. Мы работаем не прекращая, как на коронавирусные выезды, так и на обычные, - сообщает медработник.

В правительстве уже знают о сложившейся проблеме. Недавно врио главы Республики Коми вместе с группой врачей посетил Воркуту, чтобы лично оценить меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции и на месте принять дополнительные решения. В ходе рабочей поездки в заполярный город Владимир Уйба проверил ход проведения ремонтных работ в здании бывшего санатория-профилактория «Заполярье». Там планируется открыть обсерватор для двухнедельной изоляции людей, подпадающих под подозрение на возможное заболевание COVID-19. Это позволит увеличить количество мест для больных.

По итогам встречи врио главы Республики Коми дал ряд поручений министерству здравоохранения региона. В частности, количество санитарных машин, обслуживающих население, должно быть увеличено.

Дополнительно мы наращиваем здесь группировку врачей и среднего медицинского персонала из Сыктывкара, которые имеют уже опыт работы с ковидными больными, работали в красной зоне. И здесь они поделятся своим опытом с воркутинскими медиками. Сегодня со мной часть специалистов уже прилетела. Мы эту группировку будем усиливать, общая численность составит до 50 человек», - прокомментировал Владимир Уйба.

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