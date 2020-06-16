Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Сыктывкарцы рассказали, как три дня плавали на «бухлоплоте»

Сыктывкарцы рассказали, как три дня плавали на «бухлоплоте»

16 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com / «Бухлоплот» и его создатели
Творение пришлось уничтожить

Недавно жители Сыктывкара заметили самодельный плот с причудливым названием «Бухлоплот». Многие сыктывкарцы удивились, увидев подобное транспортное средство. Создатели «бухлоплота» рассказали порталу PG11.ru о том, как и для чего он был создан.

Виталий Емельянов, создатель плота и капитан футбольной команды «Спутник Коми», рассказал, что побудило его на путешествие. 

В детстве мы все читали книжки и мечтали о путешествиях. Однако мы постоянно откладывали реализацию подобных идей. И вот сейчас, мы, наконец, решились. Путешествие прошло замечательно, и я ни о чем не жалею, - отмечает Виталий.

Капитан рассказал, что плот состоял из 200-литровых железных бочек и более двух кубов обрезанной доски. Конструкция довольно простая, однако весьма надежная. Можно заметить на фотографии, плот был двухэтажным.

vk.com/ «Бухлоплот»

Как оказалось, весь экипаж команды - это футболисты «Спутник Коми». Геннадий Растворов, создатель YouTube канала «Коми Рыбак», снимал подробную хронику событий, проходящую на плоту. Он отметил, что путешествие оказалось непростым.

Я сам с Троицко-Печорска. Меня пригласили, можно так сказать, на готовое, я приехал буквально перед отправлением. К путешествию все отнеслись ответственно: строительство и монтаж плота длился весь вечер и всю ночь перед отплытием, а сама подготовка шла около двух недель, - рассказывает Геннадий.

Как отмечает Геннадий, проплыть далеко не удалось - из-за сильного ветра плот постоянно поднимало вверх по течению. Изначально планировалось проплыть по реке 50 километров, однако команде удалось преодолеть только 7 километров от пути. Во время путешествия мужчины много рыбачили и культурно отдыхали. После путешествия плот остался на пристани. Однако создателям пришлось разобрать его, чтобы дети не решили воспользоваться транспортным средством. 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Путешествия

Читайте также: В России цены на продукты вырастут на 20%

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Вспышка коронавируса на вахтах в Коми: рабочий рассказал, что там происходит Посмотреть все

Редакция рекомендует

14 июня
«Ощущение, будто я - ангел-хранитель»: сыктывкарцы рассказали, каково это - быть донором Читать
14 июня
Сдаем анализы: все о тестах на COVID-19 и чем они различаются Читать
13 июня
Сексуальные изгибы и мягкость: шесть впечатляющих снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
Работающие в День всенародного голосования россияне получат двойную оплату
сегодня
До испытаний российской вакцины от COVID-19 на людях остались считанные дни
вчера
18 «коктейлей Молотова» и бомба: в России задержали подростка, который готовил теракт в школе
14 июня
Россиян не хотят пускать на зарубежные курорты
12 июня
Появилась интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru