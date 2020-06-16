Сыктывкарцы рассказали, как три дня плавали на «бухлоплоте»

Недавно жители Сыктывкара заметили самодельный плот с причудливым названием «Бухлоплот». Многие сыктывкарцы удивились, увидев подобное транспортное средство. Создатели «бухлоплота» рассказали порталу PG11.ru о том, как и для чего он был создан.

Виталий Емельянов, создатель плота и капитан футбольной команды «Спутник Коми», рассказал, что побудило его на путешествие.

В детстве мы все читали книжки и мечтали о путешествиях. Однако мы постоянно откладывали реализацию подобных идей. И вот сейчас, мы, наконец, решились. Путешествие прошло замечательно, и я ни о чем не жалею, - отмечает Виталий.

Капитан рассказал, что плот состоял из 200-литровых железных бочек и более двух кубов обрезанной доски. Конструкция довольно простая, однако весьма надежная. Можно заметить на фотографии, плот был двухэтажным.

vk.com/ «Бухлоплот»

Как оказалось, весь экипаж команды - это футболисты «Спутник Коми». Геннадий Растворов, создатель YouTube канала «Коми Рыбак», снимал подробную хронику событий, проходящую на плоту. Он отметил, что путешествие оказалось непростым.

Я сам с Троицко-Печорска. Меня пригласили, можно так сказать, на готовое, я приехал буквально перед отправлением. К путешествию все отнеслись ответственно: строительство и монтаж плота длился весь вечер и всю ночь перед отплытием, а сама подготовка шла около двух недель, - рассказывает Геннадий.

Как отмечает Геннадий, проплыть далеко не удалось - из-за сильного ветра плот постоянно поднимало вверх по течению. Изначально планировалось проплыть по реке 50 километров, однако команде удалось преодолеть только 7 километров от пути. Во время путешествия мужчины много рыбачили и культурно отдыхали. После путешествия плот остался на пристани. Однако создателям пришлось разобрать его, чтобы дети не решили воспользоваться транспортным средством.

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