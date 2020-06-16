Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
«Гибель бизнеса и безработица»: сыктывкарские эксперты рассказали о том, что ждет людей после пандемии

«Гибель бизнеса и безработица»: сыктывкарские эксперты рассказали о том, что ждет людей после пандемии

16 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru / Торговый центр в разгар пандемии коронавируса
Прогнозы ситуации неоднозначные

Самоизоляция и прочие ограничительные меры в Коми несут за собой последствия. Люди стали ответственнее относиться к своему здоровью, многие организации прекратили свою работу, какие-то и вовсе закрылись. Что же нас всех ждет после окончания пандемии коронавируса?

Портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе опрос, чтобы выяснить, как сыктывкарцы оценивают изменения в своей жизни из-за пандемии коронавируса.

 

Согласно результатам опроса, большинство сыктывкарцев не ощущает каких-либо существенных изменений в своей жизни, несмотря на опустевшие торговые центры и необходимость носить маски. Хотя многие отмечают в комментариях к опросу, что масочный режим и режим самоизоляции соблюдает отнюдь не большинство горожан.

Надежда Козлова

- В автобусах некоторые пассажиры без масок, видимо, самые умные, пока не попали в больницу. У меня знакомая уже месяц тяжело болеет, становится тревожно за нее, а тут такое небрежное отношение к людям, да и к себе.

Константин Ушаков

- Это точно о Сыктывкаре? Кто сидит на балконе? Все в масках? Такое впечатление, что пишут про другой город, не знаю даже, где такой есть.

Светлана Смотрова

- Из всего, что написано правда только то, что в магазинах стоят санитайзеры.

Продавцы продуктовых магазинов в целом тоже не отмечают каких-то изменений. Так, сотрудница продуктового магазина Анна Поздеева (имя и фамилия изменены) рассказала, что несмотря на то, что на входе висит объявление, что магазин обслуживает только покупателей в масках, без них приходит подавляющее большинство:

- Что теперь, не обслуживать их? У нас самих тоже масок немного, о какой смене через каждые два часа может идти речь? - делится сыктывкарка.

Продавец также рассказала, что в самом начале самоизоляции действительно был небольшой ажиотаж. По ее словам, горожане приходили, брали продукты впрок, приходилось выкладывать их быстрее обычного:

- Но уже через пару недель все будто подуспокоились, начали за сигаретами, еще чем заходить. А сейчас, по-моему, люди уже настолько устали от этого негатива, что просто игнорируют все, что касается коронавируса.

Что же будет после?

Пожалуй, это самый популярный сейчас вопрос: «Что ждет республику, да и всю Россию после окончания пандемии?». На него попытались ответить сыктывкарские эксперты.

Общественный деятель Игорь Сажин уверен, что кризиса не будет, но в целом проблемы могут возникнуть.

- Самая большая проблема - это, конечно, рост безработицы. Какой-то бизнес не выдержал и погиб и это, увы, массово. Мы скоро это почувствуем. Бензин уже вырос в цене, а значит подрастут и цены. Весь 2019 год я платил за литр бензина 42 рубля, а теперь я плачу за литр бензина 43 рубля, это постепенно, но отразится на ценах, - рассказал общественный деятель.

Кроме этого, Игорь советует не забывать о том, что никто не знает, какой будет вторая волна пандемии.

- Сейчас нас успокаивают, мол, становится лучше, мы победили, но я, изучая историю развития болезни в других странах, понял, что мы слишком быстро стали выбегать из болезни, так не делали нигде. Страны, которые начали выходить раньше нас, потому что у них все началось раньше нас, не позволяют себе того, что мы уже себе позволяем. Видимо, это как-то нам аукнется и власти, чтобы не допустить большого роста болезни, опять могут начать выводить всех в выходные дни, а этого могут не выдержать очень многие производства и бизнесы. Боюсь, что мы рано заговорили о выходе. Самые большие приключения нас ждут впереди.

А издатель интернет-журнала 7х7 Леонид Зильберг считает, что хоть бизнес и умрет, обществу следует ждать изменений в лучшую сторону:

- Да, будут большие изменения, они произойдут не сразу. Многие предприятия побарахтаются еще, прежде чем пойти ко дну. Реальное положение дел осознают ближе к концу осени, если не позже. Окончательная утрата престижности занятия бизнесом, потребительство и «бюджетный» взгляд на суть вещей увеличат общественную апатию. Вместе с тем появятся совершенно новые лидеры и небывалые инициативы, которые создадут новую повестку дня. Когда эта повестка завоюет сердца достаточного числа приверженцев, общество придет в движение и апатия закончится. Ну и элитам следует ждать «бунта на корабле», - поделился размышлениями издатель.

Многих жителей города беспокоит вопрос дезинфекции общественных мест и подъездов. В мэрии сообщили, что дезинфекцию будут проводить до самого конца режима самоизоляции, пока пандемия коронавируса не сойдет на нет. Также в мэрии порталу PG11.ru рассказали, что дезинфекция обходится недорого, поэтому проблем с ней точно не будет.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А как вы думаете, что поменяется после пандемии? К чему вы готовитесь? Делитесь мнениями в комментариях.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги Коронавирус Работа

Читайте также: Безработным россиянам увеличат пособия

Комментарии 2

час назад Тамара
Не будет кризиса, как же. Вангую, на ТВ первым делом именно про «кризис» начнут рассказывать, чтобы мы не орали, мол, почему людям никто не помогает бизнес поднимать с колен и детей кормить. Кризис, чо.
Ответить
час назад Света
Не понимаю, почему вообще макси работает и почему там столько людей. Бессмертные что ли? совсем мозгов ку людей нет, шмот важнее здоровья
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Вспышка коронавируса на вахтах в Коми: рабочий рассказал, что там происходит Посмотреть все

Редакция рекомендует

14 июня
«Ощущение, будто я - ангел-хранитель»: сыктывкарцы рассказали, каково это - быть донором Читать
14 июня
Сдаем анализы: все о тестах на COVID-19 и чем они различаются Читать
13 июня
Сексуальные изгибы и мягкость: шесть впечатляющих снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
До испытаний российской вакцины от COVID-19 на людях остались считанные дни
вчера
18 «коктейлей Молотова» и бомба: в России задержали подростка, который готовил теракт в школе
14 июня
Россиян не хотят пускать на зарубежные курорты
12 июня
Появилась интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции
08 июня
Наблюдателям, которые будут следить за голосованием по поправкам в Конституцию, выделят средства защиты
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru