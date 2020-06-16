«Гибель бизнеса и безработица»: сыктывкарские эксперты рассказали о том, что ждет людей после пандемии

Самоизоляция и прочие ограничительные меры в Коми несут за собой последствия. Люди стали ответственнее относиться к своему здоровью, многие организации прекратили свою работу, какие-то и вовсе закрылись. Что же нас всех ждет после окончания пандемии коронавируса?

Портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе опрос, чтобы выяснить, как сыктывкарцы оценивают изменения в своей жизни из-за пандемии коронавируса.

Согласно результатам опроса, большинство сыктывкарцев не ощущает каких-либо существенных изменений в своей жизни, несмотря на опустевшие торговые центры и необходимость носить маски. Хотя многие отмечают в комментариях к опросу, что масочный режим и режим самоизоляции соблюдает отнюдь не большинство горожан.

Надежда Козлова

- В автобусах некоторые пассажиры без масок, видимо, самые умные, пока не попали в больницу. У меня знакомая уже месяц тяжело болеет, становится тревожно за нее, а тут такое небрежное отношение к людям, да и к себе.

Константин Ушаков

- Это точно о Сыктывкаре? Кто сидит на балконе? Все в масках? Такое впечатление, что пишут про другой город, не знаю даже, где такой есть.

Светлана Смотрова

- Из всего, что написано правда только то, что в магазинах стоят санитайзеры.

Продавцы продуктовых магазинов в целом тоже не отмечают каких-то изменений. Так, сотрудница продуктового магазина Анна Поздеева (имя и фамилия изменены) рассказала, что несмотря на то, что на входе висит объявление, что магазин обслуживает только покупателей в масках, без них приходит подавляющее большинство:

- Что теперь, не обслуживать их? У нас самих тоже масок немного, о какой смене через каждые два часа может идти речь? - делится сыктывкарка.

Продавец также рассказала, что в самом начале самоизоляции действительно был небольшой ажиотаж. По ее словам, горожане приходили, брали продукты впрок, приходилось выкладывать их быстрее обычного:

- Но уже через пару недель все будто подуспокоились, начали за сигаретами, еще чем заходить. А сейчас, по-моему, люди уже настолько устали от этого негатива, что просто игнорируют все, что касается коронавируса.

Что же будет после?

Пожалуй, это самый популярный сейчас вопрос: «Что ждет республику, да и всю Россию после окончания пандемии?». На него попытались ответить сыктывкарские эксперты.

Общественный деятель Игорь Сажин уверен, что кризиса не будет, но в целом проблемы могут возникнуть.

- Самая большая проблема - это, конечно, рост безработицы. Какой-то бизнес не выдержал и погиб и это, увы, массово. Мы скоро это почувствуем. Бензин уже вырос в цене, а значит подрастут и цены. Весь 2019 год я платил за литр бензина 42 рубля, а теперь я плачу за литр бензина 43 рубля, это постепенно, но отразится на ценах, - рассказал общественный деятель.

Кроме этого, Игорь советует не забывать о том, что никто не знает, какой будет вторая волна пандемии.

- Сейчас нас успокаивают, мол, становится лучше, мы победили, но я, изучая историю развития болезни в других странах, понял, что мы слишком быстро стали выбегать из болезни, так не делали нигде. Страны, которые начали выходить раньше нас, потому что у них все началось раньше нас, не позволяют себе того, что мы уже себе позволяем. Видимо, это как-то нам аукнется и власти, чтобы не допустить большого роста болезни, опять могут начать выводить всех в выходные дни, а этого могут не выдержать очень многие производства и бизнесы. Боюсь, что мы рано заговорили о выходе. Самые большие приключения нас ждут впереди.

А издатель интернет-журнала 7х7 Леонид Зильберг считает, что хоть бизнес и умрет, обществу следует ждать изменений в лучшую сторону:

- Да, будут большие изменения, они произойдут не сразу. Многие предприятия побарахтаются еще, прежде чем пойти ко дну. Реальное положение дел осознают ближе к концу осени, если не позже. Окончательная утрата престижности занятия бизнесом, потребительство и «бюджетный» взгляд на суть вещей увеличат общественную апатию. Вместе с тем появятся совершенно новые лидеры и небывалые инициативы, которые создадут новую повестку дня. Когда эта повестка завоюет сердца достаточного числа приверженцев, общество придет в движение и апатия закончится. Ну и элитам следует ждать «бунта на корабле», - поделился размышлениями издатель.

Многих жителей города беспокоит вопрос дезинфекции общественных мест и подъездов. В мэрии сообщили, что дезинфекцию будут проводить до самого конца режима самоизоляции, пока пандемия коронавируса не сойдет на нет. Также в мэрии порталу PG11.ru рассказали, что дезинфекция обходится недорого, поэтому проблем с ней точно не будет.

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А как вы думаете, что поменяется после пандемии? К чему вы готовитесь? Делитесь мнениями в комментариях.