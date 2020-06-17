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Где в Сыктывкаре найти работу без опыта: топ 7 вакансий для студентов

Где в Сыктывкаре найти работу без опыта: топ 7 вакансий для студентов

17 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото https://kubnews.ru/
Трудоустроиться можно на полный рабочий день или выбрать гибкий график

Лето - это не только сезон отпусков, но и время трудоустройства. Особенно для студентов. Некоторые хотят подработать, а выпускники ищут первую в жизни компанию для трудоустройства. Несмотря на стереотип, что без опыта найти хорошую работу сложно, портал PG11.ru убедился в обратном. И собрал семь интересных вакансий для тех, кто находится в начале карьерного пути и не имеет опыта работы.

Специалист по прямым продажам - от 60 000 рублей 

В агентство недвижимости федеральной сети ищут сотрудника на удаленную работу на период самоизоляции, а после него - на полную занятость. В обязанности входит консультирование и ведение переговоров с клиентами, организация просмотров/показов объектов недвижимости, подготовка и сопровождение сделок. В первые два месяца стажировки сотрудника ждут бонусы и бесплатное онлайн обучение. Работа в комфортабельном офисе в центре города в молодом, дружном и активном коллективе. Компания обещает юридическое сопровождение в процессе работы и реальный карьерный рост. 

Водитель на личном автомобиле (служба такси) - от 40 000 рублей

Если у вас есть машина, то вам будет интересна эта вакансия. Обязанности стандартные для такси: перевозка пассажиров по заказам системы агрегатора, работа с приложением «Таксометр» и навигатором на телефоне или планшете, уверенное и аккуратное вождение автомобиля. График свободный: сможете работать в любое время и в любом месте, где есть покрытие сети. Работодатель обещает отсутствие абонентской платы, штрафов и скрытых комиссий, а также возможность подключения к заказам на своем авто без поездки в офис. Для работы требуется машина (своя либо компании) и стаж вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению.

Агент выездных продаж - от 39 000 рублей

Один из крупнейших операторов сотовой связи ищет сотрудника. Работа имеет выездной характер: необходимо заключать от имени оператора договоры о предоставлении услуг связи, распространять промо листовки компании, регистрировать абонентские данные, подготавливать регистрационные формы для сдачи в архив. Работодатель предлагает высокий уровень дохода (фиксированная ставка + бонусы) и оформление по договору в соответствии с законодательством.

Специалист поддержки клиентов - от 29 000 рублей

Во всемирно известную сеть пиццерий требуется сотрудник - активный пользователь социальных сетей, который в курсе всех трендов и мемов. В процессе работы необходимо самостоятельно и ответственно принимать решения и быстро решать проблемы клиентов. А также быть вежливым, внимательным и улыбчивым, даже отвечая в текстовом поле, ведь предстоит много общения в соцсетях и по почте. Компания предлагает работу из дома с гибким графиком, удаленное оплачиваемое обучение, оформление по ТК РФ, оплачиваемые отпуска и больничные. 

Ассистент менеджера по продажам автозапчастей - от 25 000 рублей 

Филиал крупной федеральной компании по продаже запчастей в связи с активным ростом ищет нового сотрудника. Обязанности следующие: принимать товар на склад хранения, проверять его на брак и поломки, выдавать товар со склада клиенту, помогать менеджерам магазина по работе с клиентами. Кандидату нужно уметь работать на ПК, приветствуется знание устройства автомобиля. Работодатель предлагает оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, режим работы: 2/2 с 9:00 до 21:00, белую зарплату без задержек (оклад + премия по результатам работы). В компании проводят обучение и есть возможность профессионального и карьерного роста. 

Консультант отдела выписки - от 22 000 рублей 

В сыктывкарский филиал компании, которая занимается производством полиэтиленовых пакетов и продажей упаковочных материалов, из-за расширения штата отдела обслуживания покупателей приглашают консультанта. В обязанности сотрудника входят консультирование покупателей в торговом зале, продажи, выписка документов в программе, исходящие и входящие звонки, работа с кассой и документами. Компания предлагает корпоративное обучение и тренинги, работу с наставником, профессиональное развитие и карьерный рост. А также официальное оформление по ТК РФ, зарплату на испытательный срок 19 000 - 20 000 рублей на руки, после 22 000 - 26 000 рублей. График работы - пятидневка, с 8 до 17:00, работа по дежурному графику в субботу с 9:00 до 14:00.

Маркетолог-аналитик - от 20 000 рублей

Крупному текстильному предприятию Коми требуется сотрудник, в чьи обязанности входит: аналитическая и исследовательская работа, мониторинг публикаций в российских и зарубежных СМИ и их оценка, составление отчетной документации, исследование рынка, анализ конкурентов, поставщиков, покупателей, определение позиции нового продукта и его целевой аудитории. Кандидату необходимо иметь профильное высшее образование (маркетинг, экономика), креативное мышление, стрессоустойчивость, быть опытным пользователем MS Office, приветствуется опыт работы в СRМ-системе (Bitrix 24) и в программах Вордстат, Roistat. В начале пути кандидата будет сопровождать наставник, который будет помогать на этапе входа в должность. Оформление по ТК РФ, стабильная «белая» заработная плата, 5-дневная рабочая неделя, 8:25 - 17:25/8:50 - 17:20.

Какая вакансия вам показалась наиболее интересной? Пишите в комментариях. 

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