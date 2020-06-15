Фото дня от сыктывкарки: дикие красоты древнейших мест Коми

В России тысячи сел и деревень и у всех своя история. Вот и в Коми есть село Вотча, одно из древнейших в регионе. Впервые оно упоминается в «Вычегодско-Вымской летописи» под 1384 годом: там говорится, что в тот год епископ Стефан Пермский построил храмы «монастырские ж на Вотче и на Еренском горотке». А за удивительные снимки отдельное спасибо нашей замечательной подписчице!

Софья Мельникова

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