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В России некоторые услуги банков могут стать платными

В России некоторые услуги банков могут стать платными

15 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Ситуация повлечет за собой возмездный выпуск и обслуживание карт

Банки будут вынуждены взимать плату с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание. Расходы на эти услуги и сервисы сейчас субсидируются за счет межбанковских комиссий, подчеркивается в письме.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, в России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей: большинство услуг для клиентов бесплатны — они субсидируются за счет доходов от эквайринга. Собеседник газеты отметил, что это позволило увеличить долю безналичного оборота с 25 процентов в 2014 году до 65 процентов в 2020-м.

- Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около шести тысяч ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей, - отметил Войлуков.

Он также добавил, что вариант со взиманием платы за такие услуги, как мобильное приложение, — маловероятный, поскольку в нем есть широкий ряд функций, включая оформление кредита. Скорее всего, считает Войлуков, сохранение ограничений повлечет за собой возмездный выпуск и обслуживание карт.

В Центробанке между тем сообщили изданию, что ограничение эквайринговых комиссий носит временный характер, а сама мера направлена на поддержку в том числе малого и среднего бизнеса.

В связи с пандемией коронавируса власти России ввели ряд мер по поддержке торговли. В частности, Банк России ограничил эквайринговые комиссии при оплате медуслуг уровнем в один процент с 1 июня по 30 сентября. Такую же меру ЦБ применил для онлайн-покупок на срок с 15 апреля по 30 сентября. В ряде случаев банки временно отменили для клиентов эквайринговую комиссию и плату за обслуживание терминалов.

АБР в конце мая обратилась в правительство с просьбой отказаться от дальнейшего ограничения эквайринговых комиссий, поскольку, по подсчетам ассоциации, эта мера приведет к необходимости субсидировать эквайринговый бизнес банков и отвлечет средства из других приоритетных отраслей.

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