Филипп Киркоров оскорбил десантников Коми рекламой смазки «Анус»

На днях в Instagram короля российской эстрады Филиппа Киркорова появился шуточный ролик, где он предстал в образе десантника. К сожалению, сюжет видео оказался не таким, как можно было предположить – певец якобы рекламировал в нем смазку «Анус». Увиденное оскорбило десантников России, после чего они потребовали удалить ролики и пожаловались в Минкульт.

На самом деле на видео певец играет роль себя самого, которому предложили сняться в нелепой рекламе с нелицеприятными намеками в сторону десантников. Заканчивается все тем, что исполнитель якобы не выдерживает «градуса» безумия происходящего и, разбив гитару, удаляется за кадр.

После выхода ролика Союз десантников России сделал заявление:

- Ветераны боевых действий - ветераны Воздушно-десантных войск, полностью поддерживают позицию генерала Владимира Шаманова и считают, что высказывания Киркорова являются недопустимыми, циничными и не мужскими. Мы требуем от Киркорова, удалить все видеоролики из социальных сетей, а также рекомендуем Министерству культуры Российской Федерации дать оценку «творчеству» Киркорова, - говорится в сообщении.

Его также подиписали глава Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин, председатель Центрального правления Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск полковник Валерий Юрьев, председатель правления региональной общественной организации ветеранов десантных войск в Республике Коми полковник Юрий Беляцкий.

Напомним, в прошлом году исполнитель приезжал в Коми с туром. Его встречали с подарками: В «Северной Олимпии» дети и подростки в костюмах животных вручили ему деревянного медведя, пирог и корзинку колбасы. А на концерте в Печоре мэр города Наталья Паншина подарила Филиппу Киркорову огромную рыбу, перевязанную лентой.



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