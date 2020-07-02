Жители Коми в отчаянии: застройщик второй год не может доделать их дома

В редакцию портала PG11.ru обратилась обеспокоенная жительница Коми. Она и ее родители заказали у застройщика дом, который должны были построить к 15 декабря. Однако окончания строительства они ждут до сих пор.

Жительница Емвы Светлана Шилкина вместе со своими родителями оформила договор на строительство небольшого домика в строительной компании. Как она отмечает, предыдущие работы этой организации выглядели качественными.

Родители хотели на пенсии построить себе небольшой домик. И вот мы увидели банер строительной компании, которая предоставляла подобные услуги. Посмотрели проекты, определились по сумме. 23 сентября 2019 года мы подписали договор. Дом должны были сдать 15 декабря 2019 года, - отмечает Светлана.

Жительница заявляет, что 24 сентября 2019 года они внесли 150 000 рублей на забивку свай, чтобы началось строительство. На этом этапе не возникло никаких проблем. После этого родители девушки перечислили застройщику еще 570 000 рублей. После этого стройка остановилась.

Мы постоянно звонили и писали застройщику, чтобы узнать, как проходят работы. Однако у него был постоянно выключен телефон, в социальных сетях он не отвечал. Когда он выходил на связь, то не говорил ничего конкретного. Мы начали волноваться, ведь совсем скоро дом уже должен был быть готов, - рассказывает Светлана.

Девушка отмечает, что в январе им удалось выйти на связь с застройщиком. Он рассказал о трудностях с поставками материала и попросил войти в положение. Застройщик предложил подписать договор еще на полгода - до 20 июня. Светлана и ее родители согласились:

Застройщик нас постоянно игнорировал и кормил «завтраками». В апреле позвонил и попросил перевести 100 000 рублей на брус. Мы перевели. Однако когда материал пришел, мы ужаснулись его качеству. Мало того, что застройщик выгрузил его прямо на снег, из-за чего он потрескался, так и исходный материал был отвратительного качества, - поделилась девушка.

Брус выгрузили прямо на снег

Светлана отмечает, что после того, как приехал брус, стройка вновь началась. Однако этого материала совсем не хватило. Строители не могли закончить работу из-за нехватки материала. К тому же, как отмечают строители, застройщик им ничего не заплатил, так как не было готовой работы.

Мы решили подать в суд, так как до 20 июня дом не достроили. А терпеть это больше нет сил, - заключила девушка.

Состояние дома после года строительства

Светлана Шишкина не первая, кто попала в такую ситуацию. Как отмечает девушка, застройщик обманул большое количество людей. Они кооперируются для того, чтобы вместе обсуждать дальнейшие действия. Еще одна клиентка этой фирмы Елена Свирина рассказала, как боролась с недобросовестным застройщиком.

Мы заключили договор в мае 2019 года. До декабря 2019 года дом стоял без крыши. Мы решили написать в популярный республиканский паблик. Сразу после публикации крышу доделали, но с кучей ошибок. Все пришлось переделывать самостоятельно, - отмечает Елена.

Сыктывкарка отмечает, что деньги застройщику были выплачены деньги в полном размере. Однако строительство дома продолжается до сих пор.

На звонки в организации не отвечают, по адресу их не найти. Мне еще повезло, у меня дом готов на 97 процентов. А у кого-то на пять. Я обращалась в полицию, однако там мне сообщили, что подобные проблемы решаются в рамках гражданского иска в суд. У меня, к сожалению, нет сил этим заниматься, - заявляет Елена.

Мы отправили запрос в МВД России по Республике Коми. Там нам сообщили, что обращений от граждан по подобным делам не поступало.

Сам застройщик объяснил, что такая ситуация сложилась из-за определенных трудностей, которые случились с фирмой. Тем не менее, он не отказывается от своих обязательств и отметил, что все проекты доведет до конца.

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