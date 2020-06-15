Рыцарский шлем, «ручка всевластия» и патефон: топ 10 необычных вещей, которые продают сыктывкарцы

Как сообщает газета Daily Gazette, житель британского города Колчестер продал старинную монетку, которую хранил с детства, и обогатился. Мужчина нашел монету в 1973 году, когда в городе чистили реку и школьники просеивали сваленный на берегу грунт с речного дна в надежде найти сокровища древних римлян. Мальчику удалось раскопать несколько римских монет, одна из них сохранилась особенно хорошо. Эксперты полагали, что за такую монету могут дать от 800 до тысячи фунтов стерлингов (до 87 тысяч рублей), но на аукционе цена выросла до четырех тысяч фунтов стерлингов (около 350 тысяч рублей). Как оказалось, в Сыктывкаре тоже есть раритетные и редкие вещи. Портал PG11.ru собрал подборку самых необычных и антикварных предметов, выставленных на продажу в нашем городе.

Вода питьевая (СССР) - 600 рублей

На самой консервной банке весом 240 грамм есть инструкция по применению. Во времена СССР эта вода предназначалась для подводников, моряков судов, потерпевших бедствие в открытом море, и входила в сухой паек для спасательных шлюпок. Оказавшись в лодке, моряки должны были употреблять консервированную воду только в крайнем случае. По возможности, они должны были собирать для питья дождевую воду. Но если это было невозможно, то сделать два небольших отверстия консервным ножом в банке и с большой экономией употреблять консервированную питьевую воду до тех пор, пока не подойдет помощь. Чтобы произвести этот продукт, родниковую воду кипятили, добавляли аскорбиновую кислоту и только затем закатывали в банки. Хранилась такая вода 24 месяца при температуре от -35 до +66 градусов.

«Ручка всевластия» - 10 000 000 рублей

Продавец утверждает, что с помощью этой ручки вы можете регулировать умы человечества и следить за чистотой его рук.

Шлем рыцарский - 6 500 рублей

Большой рыцарский шлем, хорошо подойдет для декора. «Можно использовать как напольный интерьерный ночник, если внутрь поместить свечу или провести электрику», - советует владелец. Вес предмета 2 кг, толщина металла 1,2 мм, высота около 35 см. Подойдет взрослому человеку, можно использовать по назначению. Продавец готов поторговаться.

Винтажный, антикварный фотоаппарат kodak junior-20 - 5 000 рублей

Фототехника выпущена в 1935 году в США by Eastman Kodak C.O Rochester N.Y. Самое удивительное, что фотоаппарат находится в хорошем, рабочем состоянии.

Кресла из самолета - 3 000 рублей

Как они оказались у владельца, история умалчивает. Кресла в хорошем состоянии, отлично подойдут для гаража или дачи.

Нож американского спецназа - 15 000 рублей

Лезвие сделано из стали 65Г, рукоять из текстолита съемного, обух - 5-милиметровой ручной работы. Продавец изготовляет на заказ другие ножи из любой стали и рукояти на выбор: акрил, венге, рог, карельская береза, орех дагестанский. Срок изготовления 7-10 рабочих дней в зависимости от загруженности.

Полицейская фуражка - 300 рублей

Такой реквизит продает один из жителей города. Диаметр головного убора - 58 сантиметров. Продавец пишет, что фуражка растягивается и может подойти и на меньший диаметр.

Патефон - 7 000 рублей

В Сыктывкаре можно найти старинный патефон с прекрасным чистым звучанием, который выпущен заводом имени Ордена Ленина «Молот». Вещь в рабочем состоянии, в комплекте много запасных иголок. Продавец готов поторговаться.



Автоспуск Haka Autoknips Mod.1 - 1 000 рублей

Оригинальный автоспуск для затвора под пленочные немецкие камеры HAKA - AUTOKNIPS D.R.P #391579 MOD ||, производен в Германии в 20-30х годах 20 века.



Часы карманные Павел Буре начала 20 века - 13 000 рублей

В Сыктывкаре можно купить раритетные часы от поставщика двора Его Величества. Вещь в рабочем состоянии. Кроме того, владелец часов продает антиквариат, предметы старины, фарфор, бронзу, статуэтки, знаки и значки. Также примет в дар старые вещи. Возможен обмен.



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