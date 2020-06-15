Жительница Коми выиграла полмиллиона рублей в «Что? Где? Когда?»

Недавно прошла финальная игра летней серии телешоу «Что? Где? Когда?», где один из вопросов знатокам задала Вера Никифорова – жительница поселка Койдин в Коми. Именно она в эфире Первого канала сумела обыграть участников и получила приз в полмиллиона рублей.

Вопрос Веры Никифоровой прозвучал на 0.55 минуте и был следующий:

- Толковые словари практически не видят разницы между одиночеством и уединением. А журналист Юрий Рост ее увидел и объяснил с помощью предмета, который сейчас находится в черном ящике. В чем же разница и что в черном ящике, - дала задание знатокам жительница Коми.

Команда Бориса Белозерова попросила дополнительную минуту, но не сумела дать верный ответ. Александр Друзь также заявил, что не знает ответа, а версии из зала показались Максиму Поташеву неубедительными. Тем не менее, на самом деле среди них была верная – ключ. Счет в игре стал 3-5 в пользу телезрителей, которые вскоре и выиграли финал (4-6).

В итоге вопрос позволил Вере Никифоровой выиграть 90 тысяч рублей, а Борис Крюк назвал ее лучшим игроком серии, за что она получит хрустальную сову и банковскую карту на сумму 500 тысяч рублей.

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