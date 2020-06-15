Жительница Коми выиграла полмиллиона рублей в «Что? Где? Когда?»15 июня 2020
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Скриншот из видео Первого канала
Команда Бориса Белозерова попросила дополнительную минуту, но не сумела дать верный ответ
Недавно прошла финальная игра летней серии телешоу «Что? Где? Когда?», где один из вопросов знатокам задала Вера Никифорова – жительница поселка Койдин в Коми. Именно она в эфире Первого канала сумела обыграть участников и получила приз в полмиллиона рублей.
Вопрос Веры Никифоровой прозвучал на 0.55 минуте и был следующий:
- Толковые словари практически не видят разницы между одиночеством и уединением. А журналист Юрий Рост ее увидел и объяснил с помощью предмета, который сейчас находится в черном ящике. В чем же разница и что в черном ящике, - дала задание знатокам жительница Коми.
Команда Бориса Белозерова попросила дополнительную минуту, но не сумела дать верный ответ. Александр Друзь также заявил, что не знает ответа, а версии из зала показались Максиму Поташеву неубедительными. Тем не менее, на самом деле среди них была верная – ключ. Счет в игре стал 3-5 в пользу телезрителей, которые вскоре и выиграли финал (4-6).
В итоге вопрос позволил Вере Никифоровой выиграть 90 тысяч рублей, а Борис Крюк назвал ее лучшим игроком серии, за что она получит хрустальную сову и банковскую карту на сумму 500 тысяч рублей.
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