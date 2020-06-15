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В России создадут максимально оперативную систему тестирования на коронавирус

В России создадут максимально оперативную систему тестирования на коронавирус

15 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
poisknews.ru
На весь цикл испытаний вплоть до сертификации Роспотребнадзором уйдет от восьми до десяти месяцев

В РФ разрабатывают самую оперативную тест-систему выявления COVID-19, сообщают «Известия».

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» работают над инновационной системой экспресс-диагностики и лечения COVID-19 с помощью пептидов, пространственно комплементарных (подходящих как замок и ключ) шипу коронавируса. В случае успешного прохождения всех испытаний, это будет первая в России тест-система, которая выявляет патоген всего за десять минут.

- Поскольку вирус находится в эпителии, на поверхности – там, откуда он проникает ворганизм – в носу, в горле, то для анализа необходим мазок или мокрота,- пояснили в «ЛЭТИ».

На чипе из стекла или полимера размером с предметное стеклышко имеется входной резервуар с раствором, куда помещается проба для анализа. Чип вставляется в считывающее устройство, где раствор проходит мимо площадок с пептидами. Если в пробе есть вирусы, они будут «прицепляться» к пептидам. С помощью оптического устройства можно сразу же увидеть их яркое свечение.

Регистрация присоединившихся белков на таком биочипе проводится с использованием оптического метода, также разработанного в ЛЭТИ. Специалисты говорят, что на весь цикл испытаний вплоть до сертификации Роспотребнадзором уйдет от восьми до десяти месяцев.

Напомним, На 14 июня в Коми лабораторно подтверждено 2266 (+181) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровел 1 человек. Новых летальных случаев нет.

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