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Деньги на деревьях, снег в июне и самоизоляция на плоту: самые забавные события за неделю в Коми

Деньги на деревьях, снег в июне и самоизоляция на плоту: самые забавные события за неделю в Коми

14 июня 2020 Возрастное ограничение: 12+
Фото: Геннадий Растворов
Горожане сделали снимки необычных явлений и выложили в Сеть

На неделе в республике произошло много всего, но на этот раз потал PG11.ru обратил внимание на самые необычные события. Так, в Воркуте заметили деньги на деревьях, в Печоре выпал снег, а в столице Коми кто-то решил изолироваться на плоту.

Забавное фото из Заполярья, как и остальные снимки, опубликовали в паблике «Жесть Коми». Автор кадра запечатлел 200-рублевую купюру, которая заменила жителям севера зеленую листву.

- У воркутинцев своя зелень на деревьях, - прокомментировал очевидец.

Обитатели паблика тоже не остались в стороне и оставили несколько остроумных отзывов об увиденном:

- Могли бы баксы повесить для солидности, а не этот деревянный, - пишет Иван Елфимов.

- Дерево, которое посадил Буратино на поле чудес, - вспоминает классику Дмитрий Ордин.

- Подкупают лето, - комментирует Василиса Мальцева.

Тем временем Печора, где уже давно все позеленело, временно превратилась в «филиал Заполярья» - на улицах ненадолго все покрыл снег. Строго говоря, это был град, который принесла непогода, но не такой, как обычно представляют.

- Комары улетели обратно, на юг, - шутит по поводу происходящего Василий Иванов.

- Родная природа! Обожаю ее. Сегодня купались, загорали! А завтра снеговиков лепим, - пишет Саша Мухамедьяров.

- Ну земля же видна, в чем проблема? - говорит Нюрка Нюрка.

Наконец в Сыктывкаре, где последнее время погода как раз наоборот - радует не только солнцем, но и жарой, кто-то решил не оставаться в душной квартире, а соорудил целый плот. Судя по всему судно неплохо плавает и вполне органично вписалось на противоположном  берегу реки, где и попало в объективы горожан.Кстати, одним из авторов судна оказался житель Коми Геннадий Растворов, который прислал в редакцию портала PG11.ru снимок плота и его команды в полном составе с таким комментарием:

- Вот это путешествие! Третьи сутки в пути, с места нам не уйти.

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