Фото дня от сыктывкарца: солнечный день на Сысоле

@serega_s93

#Syktyvkar #Сыктывкар #Коми #Сысола #природа #nature #небо #sky #река #river #autumn #leaves #leaffall

#contrast #autumnmood #brightcolors #pg11_фотодня #photography #mobilephotography #macro #meizu

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.