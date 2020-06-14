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Фото дня от сыктывкарца: солнечный день на Сысоле

Фото дня от сыктывкарца: солнечный день на Сысоле

14 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
@serega_s93
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками

@serega_s93

#Syktyvkar #Сыктывкар #Коми #Сысола #природа #nature #небо #sky #река #river #autumn #leaves #leaffall 
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Фото дня

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