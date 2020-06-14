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В России вступила в силу отмена «банковского роуминга»

В России вступила в силу отмена «банковского роуминга»

14 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Изменения должны обеспечить свободу перемещения денежных средств

Так называемый банковский роуминг был отменен в России с 14 июня – комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации теперь запрещены, пишет портал «Радио Sputnik».

Президент России Владимир Путин 16 декабря прошлого года подписал изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физическими лицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

Документ был подписан 16 декабря и должен вступить в силу по истечении 180 дней с этой даты, то есть 14 июня 2020 года.

Такие изменения должны обеспечить свободу перемещения денежных средств на российском финансовом рынке, способствовать развитию безналичных платежей и позволить устранить дискриминационные практики, ущемляющие интересы граждан.

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