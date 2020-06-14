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Сдаем анализы: все о тестах на COVID-19 и чем они различаются

Сдаем анализы: все о тестах на COVID-19 и чем они различаются

14 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Существует три вида исследований, у каждого из которых свои цели и назначения

Тесты на коронавирус позволяют предотвратить распространение эпидемии, но далеко не все понимают, как именно они делаются и почему они разные. Для чего у одних пациентов берут мазки, а у других кровь и зачем делать повторные анализы, рассказали в Роспотребнадзоре Коми.

Молекулярная диагностика

Этот тест предназначен для диагностики коронавирусной инфекции и проводится тем, у кого есть симптомы респираторного заболевания или тем, кто имел контакты с возможным источником инфекции. Для этого берется мазок из носа и ротоглотки и методом ПЦР выявляется наличие или отсутствие генетического материала вируса (РНК коронавируса) в биологическом материале человека. Отсутствие генетического материала возбудителя означает, что человек не инфицирован на момент взятия анализа. Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через 10 дней после первичного взятия мазка. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара – для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток.

Применяемые сегодня тест-системы отличаются высокой точностью. Однако возможны и отрицательные ответы (даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19). Причины этому могут быть следующие: небольшая вирусная нагрузка (малое количество вируса в биоматериале), поздние стадии заболевания (вирус уже «спустился» в лёгкие из верхних дыхательных путей), человеческий фактор (нарушения при заборе биологического материала).

Анализ на антитела (IgM и IgG)

IgM и IgG – это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом. IgM вырабатываются в самом начале заболевания и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании - текущей инфекции. IgG появляются когда человек преодолел инфекцию, и остаются достаточно долго после болезни. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете.

Тест позволяет оценить коллективный иммунитет населения нашей страны к COVID-19. Пройти его может любой, кто желает как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к новой коронавирусной инфекции и при этом не имеет симптомов заболевания и контактов с инфекцией. Полученные результаты могут служить не только для определения антительного иммунного ответа у конкретного человека, но и для оценки количества переболевших в разных группах населения. Тест на антитела методом иммуноферментного анализа крови (ИФА) еще и определяет титр – количество выявленных антител.

Экспресс-тест выявляет наличие или отсутствие антител. Для исследования используется капиллярная или венозная кровь.

Анализ на вирусные антигены

Вирусные антигены – это белки, входящие в состав вируса, которые распознаются иммунной системой. Анализ на вирусные антигены – это еще один тест для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе у тех, кто контактировал с ней. Но если анализ на антитела исследует наличие их в крови, то этот тест выявляет вирусные антигены в мазке из носа.

Отсутствие вирусных антигенов означает и отсутствие у человека инфекции. Но, как и во всех остальных тестах, результат актуален лишь на момент сдачи анализа и не гарантирует, что человек не мог заразиться позже, уже после проведения исследования. Тест на антигены достаточно прост, может быть проведён непосредственно на приёме у врача. При этом существенным ограничением его применения является невысокая аналитическая чувствительность.

Напомним, На 13 июня в Коми лабораторно подтверждено 2085 (+156) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 5 человек.

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