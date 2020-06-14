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Стало известно, кому в России повысят пенсии с 1 июля

Стало известно, кому в России повысят пенсии с 1 июля

14 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Появятся две новые плановые льготы

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии, пишет «Федеральное агентство новостей».

Индексация коснется пенсионеров, которые официально являются опекунами несовершеннолетних детей. Она будет проведена автоматически без необходимости писать какие-либо заявления.

Также с 1 июля начнет действовать закон, по которому будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность. Таким гражданам сделают перерасчет пенсий с учетом всех пропущенных плановых индексаций.

Кроме того, появятся две новые плановые льготы: доплата за возраст начиная с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ. С августа более чем на 9% проиндексируют накопительные пенсии и почти на 8% — выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.

Напомним также, накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР. Такой коэффициент связан с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, превысивших инфляцию в три раза, пишет РИА Новости. Перерасчет коснется 80 тысяч человек, никаких заявлений для этого писать не надо.

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Пенсия

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