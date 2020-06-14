«Ощущение, будто я - ангел-хранитель»: сыктывкарцы рассказали, каково это - быть донором

14 июня ВОЗ и все страны отмечают Всемирный день донора крови. Безопасная кровь жизненно необходима как для лечения, так и для экстренной медицинской помощи. Кроме того, кровь применяется для лечения раненых в чрезвычайных ситуациях любого рода и помогает спасать жизни матерей и новорожденных. Портал PG11.ru выяснил, зачем люди сдают кровь.

Ольга Лотошникова, Почетный донор России

- Первый раз я пошла сдавать кровь в 2007 году. Это произошло совершенно случайно, меня позвала с собой коллега. Немного страшно было, но оказалось, что это абсолютно легко и не страшно! - рассказала Ольга.

Сыктывкарка поделилась, что донорство для нее - это, в первую очередь, помощь нуждающимся людям:

- У меня самая редкая группа - четвертая отрицательная. Почетным донором я стала уже в 2016 году и до сих пор постоянно сдаю и кровь, и плазму (жидкая часть крови). Также я сдаю плазму на тромбоциты - это помощь онкобольным.

Ольга желает донорам здоровья и, конечно же, не останавливаться в своем стремлении помогать людям.

Виктор Бобров, Почетный донор России

Виктор рассказал порталу PG11.ru, что первый раз сдал кровь в 2007 году и только потому, что ему очень нужен был свободный от работы день, чтобы поехать в райцентр:

- Жена предложила сдать кровь и спокойно поехать, ведь донор имеет право на оплачиваемые выходные после кроводачи. И, как говорится, понеслось. Осознание того, что кому-то это спасает жизнь, появилось, наверное, через полгода регулярных донаций. А недавно я познакомился с людьми, которым регулярно требуется переливание крови из-за низкого гемоглобина. Такое чувство, будто они - мои крестники, а я сам - ангел хранитель, - признался мужчина.

Донор рассказал, что сдавать кровь совсем не страшно:

- В первый раз, наверное, больше переживал, чтобы не потерять сознание при сдаче. А сейчас как в кафе зайти на чашку кофе.

За каждую безвозмездную донацию донору полагается компенсация горячего обеда за счет организации, которая забирает кровь:

- Точную сумму не запомнил, не ради денег сдаю. Вроде 722 рубля в последний раз дали, - рассказал Виктор.

11 апреля мужчина сдал кровь в 40-й раз и стал Почетным донором. Теперь ждет приглашения на вручение награды. Но, несмотря на это, останавливаться Виктор не собирается и уже записался на следующую кроводачу:

- Конечно, я буду продолжать сдавать кровь. Главное, чтобы противопоказаний не появилось.

Донорам мужчина желает крепкого здоровья и сил, чтобы достигать поставленных целей:

- Кроме этого и пожелать нечего, остальное можно купить, заработать, выиграть. А вот здоровье, увы, не купишь.

Владимир Мороков, доктор медицинских наук, иммуногематолог

Владимир рассказал, что в службе крови он работал в 1981-1997 и 2016-2019 годах в должности врача-лаборанта.

- Я - иммуногематолог, специалист по группам крови, антигенам, антителам и всем, что с этим связано: изготовление тест-систем, типирование крови доноров, подбор крови для переливания. В 1986 году мне удалось собрать коллекцию редких сывороток против резус-антигенов С, с, Е, е. Позднее, протипировав по ним тысячи образцов донорской крови я разработал и внедрил систему предотвращения трансфузионных реакций и осложнений, связанных с ними. За это имею ученую степень доктора медицинских наук, защитил ее в 1992 году, минуя степень кандидата. Добавлю, предложенную систему приняла на вооружение Служба крови РФ в 2009 году.

Владимир рассказал, о случае, когда для спасения юной девушки понадовилась кровь 12 доноров:

- Подбирал в 1986 кровь для переливания 16-летней девушке, которая приняла огромную дозу лекарства для прерывания беременности. У нее началось разрушение эритроцитов, гемолиз. Пришлось подбирать кровь в огромных количествах от 12 доноров для обменного переливания. Запомнился случай потому, что все началось в 23.00 8 мая, на мой день рождения, а успешно завершилось в 3.30 9 Мая, в День Победы!

Многие не сдают кровь из-за того, что боятся упасть в обморок. Врач рассказал, что доноры иногда теряют сознание из-за временного снижения артериального давления и это довольно просто предотвратить:

- Чтобы избежать этого, донору ни в коем случае не стоит сдавать кровь натощак. Нужен завтрак с горячим сладким чаем, выпечкой. Насколько мне известно, в Финляндии донорам перед кроводачей дают соленые огурцы и следят, чтобы человек перед процедурой выпил не менее одного литра жидкости.

Несмотря на то, что в официальной группе Службы крови Сыктывкара «ВКонтакте» более шести тысяч человек, «донорский светофор» (таблица, в которой показано, какой группы и резуса в текущий момент необходима кровь) то и дело показывает недостаток крови той или иной группы. Владимир рассказал, что дефицит доноров начался после распада СССР и с тех пор не заканчивался:

- Это прежде всего связано с тем, что по закону им положено два оплачиваемых дня отдыха. Это, мягко говоря, очень раздражает руководителей частных предприятий, поэтому они это «не приветствуют», а по факту, скорее всего угрожают увольнением своим подчиненным.

Владимир признается, что повторил бы свою карьеру, даже не задумываясь:

- Я фанатически люблю иммуногематологию! Приобрел около 10 килограммов специализированной литературы на английском языке, являюсь соавтором книги «Группы крови человека», М., 2011. Она еще долго останется настольной. Повторил бы карьеру ничтоже сумняшеся.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен

Редакция портала PG11.ru искренне поздравляет всех причастных со Всемирным днем донора крови! Будьте здоровы и продолжайте помогать спасать жизни!