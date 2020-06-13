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Фото дня в Сыктывкаре: прохлада и очаровательные пушистики13 июня 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
@vladimirrusanov / Instagram / Фото дня в Сыктывкаре: прохлада и очаровательные пушистики
После многодневной изнуряющей духоты погода наконец-то подарила сыктывкарцам пару прохладных деньков. Прогулки стали намного приятнее, а на газонах появились тысячи созревших одуванчиков. Фото седых пушистиков попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@vladimirrusanov
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