Фото дня в Сыктывкаре: прохлада и очаровательные пушистики

После многодневной изнуряющей духоты погода наконец-то подарила сыктывкарцам пару прохладных деньков. Прогулки стали намного приятнее, а на газонах появились тысячи созревших одуванчиков. Фото седых пушистиков попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@vladimirrusanov

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