Сексуальные изгибы и мягкость: шесть впечатляющих снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Несмотря на пандемию коронавируса сыктывкарские красотки не унывают и продолжают пополнять свои аккаунты в Instagram потрясающими снимками. Мы публикуем в нашей подборке лучшие кадры, которые сделали горожанки за последнюю неделю.

@olgadous

- Лучшая форма благодарности - это не когда так положено, принято или «надо», это когда вы ИСТИННО КАЙФУЕТЕ, НЕПОДДЕЛЬНО наслаждаетесь. Когда вы осознаете свое наслаждение - вы благодарите собой, всем своим существом. Осознанный кайф вдвойне мощнее. И в такие моменты вы звучите так ГРОМКО для ВСЕЛЕННОЙ, что она аплодирует стоя и готовит вам щедрый гонорар. #pg_beauty

@bolshakova_j

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@kristina_tomsha_

- Не волноваться, а волновать. #pg_beauty

@_vinogradova_yana_

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@arie_lla_404

- Чтобы быть счастливым человеком, нужно иметь хорошее окружение. #pg_beauty #пг_красота_сыктывкар

@perfekt_ka

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