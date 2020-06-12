Фото дня от сыктывкарки: лето и молочный коктейль

Лето в Сыктывкаре началось именно так, как все и хотели - на улице была настоящая жара. Кто-то спасался от нее на пляже, хотя его еще официально не открыли. Другие же обошлись куда более простыми способами. Например, приготовили холодный молочный коктейль. Фото такого «релакса» и попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@juliekovalenko

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