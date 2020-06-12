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Синоптики ожидают холодную погоду в праздничные выходные в Коми

Синоптики ожидают холодную погоду в праздничные выходные в Коми

12 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Погода в Коми на выходные с 12 по 14 июня
Не исключены заморозки

Праздничные выходные в Коми ожидаются прохладными. Теплее станет лишь к воскресенью. Подробный прогноз публикуют синоптики регионального ЦГМС. 

10 июня северные районы Коми пересек холодный атмосферный фронт. Именно из-за смены воздушных масс произошли грозовые дожди и ливни. По расчетам синоптиков, похолодание продлится на 12 и 13 июня - это будут самые холодные дни. Температура воздуха по ночам понизится до +1...+6С, в низких местах, при малооблачном небе, вновь не исключены заморозки до -1С, днём на севере всего +7...+12С, на юге — до +18С.

Местами пройдут небольшие дожди, а с вечера 12-го и до утра 13 июня в отдельных северных и восточных районах не исключено, что со снегом. Теплее станет 14 июня: днём на основной территории будет уже +18...+23С, лишь в Заполярье +6...+11С. И без существенных осадков.

Также синоптики отметили и контрастность погоды в первую декаду июня.

- На 1-3 июня пришёлся пик похолодания, когда по ночам воздух остывал до +2...-3С, но в последующие дни с южными ветрами начал поступать очень тёплый воздух, и дневные температуры уже достигали +25...+32С, даже Воркута не стала исключением. Да и ночи были по-летнему тёплыми: местами столбики термометров не опускались ниже +21С. В нескольких районных центрах обновились рекорды: в Печоре 8-9 июня прогрев достигал +29.9С и +31.7С соответственно, в Усть-Цильме в эти же дни +27.8С и +29.9С. Столица республики тоже перекрыла рекорд тепла, но уже 10 июня 1989 г. — на 0.1С (+30.3С), - пишет синоптик первой категории Артем Шомысов. 

Напомним, 12 июня в Сыктывкаре отмечается День города. Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации проводит интернет-викторину, подготовленную к 240-летию столицы Республики Коми. Проверить свои знания о Сыктывкаре можно ПО ССЫЛКЕ.

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