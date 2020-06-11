Гороскоп на 12 июня: Стрельцам пора заняться финансами, у Рыб ожидается подъем в карьере

Овен

Агрессивное настроение может привести лишь к разочарованию, потому что окружающие Вас люди сейчас не очень-то настроены на немедленные действия. Они могут очень медленно и неохотно отзываться на Ваши вопросы или просьбы, поэтому постарайтесь сфокусироваться на своих личных делах. В ближайшие несколько дней лучше действовать в одиночку. Обычно активность — очень хорошая черта, однако в последнее время Вы в этом преуспели, так что пора сделать паузу. Перед тем, как изо всех сил рвануть вперед, заглушите двигатель и дайте себе время немного остыть.

Телец

12 июня 2020 года Тельцу не желательно лениться и поддаваться депрессии, если работы море, а близкие люди ждут моральной поддержки. Кто, если не вы? Задумайтесь о будущем, это позволит ясным взором окинуть имеющиеся проблемы. Отличный день для спорта, обучения вождению и лечения заболеваний. Телец во многом преуспеет.

Близнецы

Уделите больше внимания своим снам, посредством которых подсознание пытается что-то Вам сказать, и мечтам, которые Вы сознательно можете сделать своими жизненными целями. Они могут казаться слишком фантастическими, однако на самом деле могут послужить подробными картами к достижению места в жизни, на котором Вы хотели бы оказаться. Пообщайтесь с близкими друзьями и поделитесь своими снами и мечтами. Возможно, друзья помогут Вам увидеть закономерности, благодаря которым Ваша жизнь существенно улучшится.

Рак

Если Вы поддадитесь импульсу и совершите необдуманную покупку, то очень скоро об этом пожалеете. Сейчас не время бросать деньги на ветер, даже если недавно их у Вас много появилось. На самом деле все денежные поступления, которые случились недавно, могут очень скоро исчезнуть. Неожиданные траты, возможно, заставят Вас воспользоваться сбережениями, отложенными на черный день. Четко распланируйте все возможные покупки. А если Вы уверены в том, что необходимо купить некую вещь, обязательно сохраните чек.

Лев

Замечательный день для общения, урегулирования конфликтов. Вам удается найти компромиссы, о самой возможности которых вы раньше даже не догадывались. Окружающие замечают ваши способности миротворца, часто привлекают вас к решению своих проблем. Можно начинать какие-то совместные проекты, но только при условии, что роль лидера будет отведена вам. Старшие родственники не только поддерживают ваши смелые и даже экстравагантные идеи, но и (к собственному удивлению) помогают в их реализации. Возможно неожиданное начало романтических отношений.

Дева

Вокруг Вас сегодня будет происходить очень много событий — возможно, даже слишком. Другими словами, все происходящее может Вас даже немного утомить. Вы не будете напрямую вовлечены во все события, но в этом нет ничего плохого. Не стоит сожалеть о том, что Вы не являетесь участником какой-нибудь драмы. На самом деле более уместной эмоцией будет облегчение от того, что Вы в любой момент можете повернуться, уйти и заняться своими делами, пока остальные сходят с ума всеми доступными им способами.

Весы

Гороскоп на сегодня советует Весам быть динамичными и менее критичными, если придется вращаться в высших кругах. Иначе, ваши слова трактуют наоборот, что обидно и грозит неприятностями. Со стороны здоровья возможна усталость, простуда и температура. Если Весы намерены куда-то поехать, то лучше сдать билеты. Займитесь укреплением иммунитета.

Скорпион

Небольшая идея, которую Вы обдумывали несколько дней, сегодня выйдет на первый план, и прежде чем Вы осознаете происходящее, Вам останется лишь наблюдать, как она сама собой начинает реализовываться. Вы выступаете генератором инноваций, но можете и не быть тем человеком, который воплощает их в жизнь. Сейчас Ваши идеи оформились настолько, что готовы оказаться в реальном мире, хотя кто-то может их и раскритиковать. Впрочем, беспокоиться Вам не о чем, а вот поводов для гордости — предостаточно.

Стрелец

Гороскоп на сегодня советует Стрельцу заняться собственной карьерой. Несмотря на то, что надвигаются праздники, оставлять без внимания свой бизнес нельзя. На работе ожидаются презентации, корпоративы и конкурсы. Если вы займете во всем этом центральное место, то это к лучшему. Своими силами и умом Стрельцу придется решать финансовые проблемы.

Козерог

Козерогу нужно смотреть на вещи реально, а не витать в облаках. Ваше романтическое настроение понять можно, но на время отставьте любовь, а займитесь недоработками. Многого можно добиться, если не идти на поводу у лени и зависти. Вечером Козерогу предстоит защищать свои интересы в семье. Есть шанс выйти победителем.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолею сражаться с недостатками, заняться спортом и не игнорировать первые «звонки» болезней. Если не прекратите халатно относиться к своему здоровью, то оно вас за это по голове не погладит. В финансовой сфере Водолею нужно искать не только покровителей, но и подработку. На других надейся — сам не плошай.

Рыбы

Рыбы смогут так резко вырваться вперед в карьере, что мигом укрепят свое положение в высших кругах. Главное, не забывайте про свои прямые обязанности, купаясь в лучах славы. Для решения личных проблем найдите другое время. Рыбам нужно срочно заняться обустройством жилья, мелким ремонтом и приобретением подарков.