Фото дня в Сыктыкаре: тихий вечер после изнуряющего жаркого дня

Последние несколько дней в столице Коми царила мощная жара, а к вечеру, когда солнце село, наконец-то можно было насладиться прохладой и закатным небом. Именно эти моменты попадают сегодня в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@serega_s93

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