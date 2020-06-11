В Коми полицейские спасли из бушующего пожара четырех детей и их мать (фото)

Полицейский-кинолог Павел Майбуров, держа на руках надышавшегося едким дымом шестимесячного мальчика, который был без сознания, сделал ему массаж сердца, после чего малыш пришел в себя и заплакал.

Полицейский-кинолог ППС МО МВД России «Сысольский» Павел Майбуров и его напарник полицейский ППС Алексей Митюнин подарили вторую жизнь пяти односельчанам, самому маленькому из которых всего шесть месяцев. Полицейские первыми пришли на помощь многодетной матери, которая оказалась заблокирована в горящем доме с четырьмя детьми.

Восьмого июня П.Майбуров и А. Митюнин заступили на службу по охране общественного порядка в селе Визинга Сысольского района Республики Коми. Когда автоэкипаж двигался по улице Оплеснина, Павел заметил, что из-под крыши дома № 5 со стороны крыльца вырываются языки пламени. Полицейские незамедлительно бросились к дому. Пламя бушевало на крыльце. Стражи порядка поняли, что огонь отрезал жильцам выход. В самом дальнем окне они заметили движение. Подойдя ближе, увидели в задымленной комнате детей.

– Я сразу огляделся, чтобы найти какой-нибудь тяжелый предмет, – говорит Павел. – Увидел на участке лопату, схватил ее, подбежал к окну и стал кричать малышам, чтобы они отошли подальше.

Дети поняли человека в погонах, прижались к стене. Павел разбил стекло, и дым резко ударил ему в лицо. П.Майбуров вытащил оставшиеся в раме осколки и, сколько мог, протиснул тело в узкое отверстие окна.

– Все помещение в дыму, ничего не видно, но слышно, что там есть дети, – вспоминает П.Майбуров. – И вдруг вижу руки: кто-то подает мне младенца. Он не плакал. Я взял его, вытащил наружу и передал напарнику. Опять залез в окно. Снова руки. На этот раз ребенок постарше. Вытаскиваю, передаю. Потом еще, еще…

Сотрудник полиции вытащил из горящего дома четырех детей и их мать, которая сообщила, что внутри никого не осталось. Павел вздохнул с облегчением, но ненадолго. Шестимесячный малыш, которого спасли первым, хрипел и задыхался. Павел взял его на руки, развернул одеяло.

– Сначала я помассировал грудь в районе сердца, потом перевернул его и похлопал по спинке, – рассказывает Павел. – Хрипит. Снова перевернул. Опять массаж. И вот ребенок очнулся, заплакал. Даже не заплакал, а заорал…

В это время на место приехали медики, которые осмотрели малышей и оказали им помощь. Больше их жизни и здоровью ничего не угрожало. Прибывшие пожарные приступили к тушению. Дом горел открытым пламенем. Раскаленный шифер трещал и стрелял в разные стороны. В сарае рядом с охваченным огнем домом истошно выла собака. Павел бросился спасать животное.

– В суматохе я не сразу смог расстегнуть карабин, – говорит полицейский. – Собака огрызалась, но не кусала. Когда получилось освободить пса, передал его хозяевам.

Выполнив свой долг, полицейские отправились дальше нести службу по охране общественного порядка и защите граждан. А на место происшествия прибыла инспектор по делам несовершеннолетних ОПДН МО МВД России «Сысольский» Любовь Селькова. Семья Натальи на учете в полиции не состоит, но педагоги в погонах регулярно навещают ее, ведь мама воспитывает шестерых детей. По словам Л.Сельковой, узнав о трагедии многодетной семьи, она и ее коллеги решили оказать посильную помощь: собрали для детей вещи: «Многие сотрудники звонят мне и спрашивают, куда везти вещи. Все готовы помочь».

Спустя несколько часов после пожара полицейские Павел Майбуров и Алексей Митюнин вновь приехали к дому № 5 по улице Оплеснина, чтобы узнать, требуется ли еще какая-нибудь помощь. Хозяйка дома Наталья П., увидев их, не смогла сдержать слез. Женщина говорит, что сама вряд ли бы смогла эвакуировать своих малышей: «Пожар начался возле входа. Я с детьми находилась в комнате. Мы смотрели телевизор. Никакого дыма я не чувствовала. Что горим, поняла, когда огонь полностью охватил прихожую. Я отвела детей в дальнюю комнату, там нас и нашли наши спасители. Я всегда буду им благодарна».

Сами стражи порядка считают, что просто выполняли свою работу. «Нам – полицейским – нельзя бояться, – говорит П.Майбуров. – Там же были дети. Думаешь только о них, ни о дыме, ни об опасности, ни о страхе. Реакция на страх – шаг вперед».

Приказом министра внутренних дел Республике Коми Сицским А.М. Алексей Митюнин награжден нагрудным знаком МВД России «Отличник полиции». В отношении Павла Майбурова подготовлено ходатайство о награждении государственной наградой РФ – медалью «За спасение погибавших».

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