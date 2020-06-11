Сыктывкарцев пригласили на онлайн-квест по городу

Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации проводит интернет-викторину, подготовленную к 240-летию столицы Республики Коми.

«Интересный Сыктывкар» - это онлайн-квест по городу. Мы хотим пробудить интерес к столице Республики Коми, сделать так, чтобы туристы захотели увидеть достопримечательности и уникальные музейные экспонаты, а жители Сыктывкара смогли бы с легкостью провести экскурсию по родному городу", - рассказал представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации Валерий Козлов.

Викторина содержит 25 вопросов о столице Коми и ее историко-культурном потенциале с тремя вариантами ответов на выбор. В финале участники смогут оценить свой уровень знаний о городе. Задания подготовлены совместно с Александром Ивановичем Терюковым, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук, Председателем Санкт-Петербургского коми землячества.

Проверить свои знания о Сыктывкаре можно ПО ССЫЛКЕ.