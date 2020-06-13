Бронированная капсула и тюнинг KHANN: топ-5 самых дорогих машин на продажу в Сыктывкаре

Несмотря на то, что наш город небольшой, машин премиум класса на улицах достаточно много. Портал PG11.ru составил топ-5 самых дорогих автомобилей, которые сейчас продают сыктывкарцы.

LEXUS LX570 - 6 649 000 рублей

Открывает подборку автомобиль в самой в люксовой комплектации: с дополнительным тюнингом KHANN (выхлопная система в том числе), в двойной шумо-вибро изоляции, с перешитым в специализированном центре Lexus салоном автомобиля в натуральную кожу Наппа, потолком Алькантара. Также в машине установлена спортивная тормозная система JBT, акустическая система Mark Levinson, перед обтянут бронепленкой.

Автомобиль обслуживается в дилерском центре, в комплекте идет зимняя резина на 22 дисках, оригинальные бамперы. Пробег 54 000 километров, и, как утверждает владелец, состояние машины безупречное. Прямая продажа от собственника.

Mercedes-Benz G-класс - 5 000 000 рублей

На второй строчке рейтинга самых дорогих авто на продажу в Сыктывкаре - автомобиль с бронированной капсулой. Машину забронировали в Германии COMPANY ARMOUDR GERMAN CARS, степень защиты В6. Пробег 105 000 километров, спецколеса, СГУ (переговорное устройство салон/улица). Автомобиль регулярно обслуживался, поэтому находится в отличном техническом состоянии. Возможен торг и обмен.

Mercedes-Benz GLE-класс Coupe - 4 700 000 рублей

На третьем месте автомобиль цвета белый металлик с кузовом, покрытым Ceramic pro. Мерседес в состоянии нового, пройдено первое ТО. Куплен в сентябре 2018 года у официального дилера. Один собственник, два комплекта ключей, сервисная книжка. Авто на гарантии. Как пишет владелец, у автомобиля хорошая комплектация, резина r21 на AMG дисках. Машина бережно эксплуатировалась, в ДТП не попадала. Возможен торг.

Lexus LX 450 - 4 500 000 рублей

Далее следует автомобиль 2016 года выпуска с пробегом 82 500 километров. Машину купили у дилера, обслуживали ее там же. Владелец отдает два комплекта резины на оригинальных дисках (летние новые). Полное техническое обслуживание. Как утверждает продавец, авто не ездит. Стоит и ждет нового хозяина.

Volkswagen Touareg - 3 900 000 рублей

Замыкает топ-5 самых дорогих авто на продажу в Сыктывкаре отличная машина для комфортной и быстрой езды. Автомобиль прошел полное обслуживание, и находится на гарантии до 120 000 километров пробега. Машину продают в связи покупкой недвижимости.

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