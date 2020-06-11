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В Коми медикам выделят участки под строительство дома

В Коми медикам выделят участки под строительство дома

11 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
rkomi.ru
Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ведут муниципалитеты

Медицинские работники в Республике Коми, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут претендовать на бесплатные земельные участки под строительство индивидуального дома. Такой закон принял в среду Госсовет Коми, сообщил врио главы региона Владимир Уйба, пишет ТАСС.

- В список льготных категорий, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, включены медработники, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, - сказал Уйба, обратившись к жителям региона по итогам заседания Госсовета.

По информации Минимущества региона, в список льготников, имеющих право на бесплатные земельные участки включены медики, которые оказывают первичную доврачебную, врачебную или специализированную, а также скорую медицинскую помощь. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ведут муниципалитеты.

Напомним, администрация Сыктывкара разместила аукционы на покупку 28 квартир для переселения 86 человек из аварийного жилья в 2020 году. Из них в рамках первого этапа муниципальной программы (2019-2020) предусмотрено приобретение 9 жилых помещений для расселения 15 человек из 5 жилых помещений в многоквартирном доме №26 в местечке Дырнос и 10 человек из 4 жилых помещений в многоквартирном доме №97 по улице Пушкина.

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Недвижимость

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