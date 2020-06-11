В ВОЗ не смогли объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

В России статистика смертности по коронавирусу «необычная» и «сложная для понимания». Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, пишет РИА Новости.

По его словам, низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования. В ситуациях, когда проверяются много людей, можно наблюдать «относительно низкий уровень смертности», подчеркнул Райан.

- Но будет важно, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от COVID-19, чтобы быть уверенным, что это делается аккуратно и должным образом, — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в интервью CNN опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России. Пескова спросили, возможна ли «манипуляция» данными, поскольку в России фиксируется значительно меньше смертей, чем в других странах.

- Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых, - ответил он.

Напомним, на 10 июня в Коми лабораторно подтверждено 1693 (+67) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Новых летальных случаев не зарегистрировано. 28 человек выздоровели.

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