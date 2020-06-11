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В Москве открывают рестораны: что об этом думают предприниматели из Сыктывкара

В Москве открывают рестораны: что об этом думают предприниматели из Сыктывкара

11 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Андрей Цветков / Люди в очереди снаружи ресторана
Большая часть бизнесменов готовы потерпеть

В Москве постепенно снимают ограничения, ресторанам разрешат работать с 15 июня. В то же время, врио главы Коми заявил, что первый этап снятия ограничений режима самоизоляции могут отменить. Как к этому отнеслись сыктывкарские владельцы общепитов и фитнес-клубов? Портал PG11.ru узнал мнение предпринимателей по этому поводу.

Илья Панарин, владелец фитнес-клуба «Грани»

Илья Панарин

Мы полностью понимаем и принимаем позицию руководителей Республики Коми. Нам не безразлично здоровье сыктывкарцев и риски заражения коронавирусной инфекцией. Но в то же время 70 работников нашего предприятия лишились большой части доходов, а ведь у многих из них ипотечные кредиты, маленькие дети. Мы были бы благодарны, если бы власти Коми разрешили открыть фитнес-клубы с ограничением числа посетителей, с требованием о соблюдении социальной дистанции. На сегодня мы поменяли фильтры в вентиляционных машинах, у нас имеется оборудование по обеззараживанию воздуха, в полном объеме укомплектованы дезинфицирующими средствами. Мы готовы открыться хоть завтра. Москвичам повезло - это грамотное и своевременное решение. Надеемся, что и Республика Коми последует за Москвой и разрешит работу фитнес-клубов.

Александр Бимлер, владелец «Barrel Pub»

Александр Бимлер

Неплохо было бы и предпринимателям, которые хотят открыться, соблюдать меры предосторожности и выполнять требования Роспотребнадзора в реальности, а не на бумаге. Я воспользовался моментом и открыл направление по дезинфекции и дезинфицирующим средствам. Некоторые относятся к ограничительным мерам с пренебрежением, будто рекомендация - это ничего серьезного. По себе знаю, что лучше выполнять требования Роспотребнадзора, это повышает лояльность клиентов, да и самому спокойнее. Мы готовы ждать, сколько требуется.

Михаил Пронько, владелец «Пронькерс»

Михаил Пронько

Я думаю, что нас не открывают из-за того, что совсем недавно мы были почти на первом месте по статистике заболеваемости. Может быть, в Москве заведения и открывают, зато у нас губернатор - доктор. Он в праве вводить дополнительные меры ограничения.  Хотя лично я, к примеру, не носил маску и вообще абстрагировался от происходящего. И в целом придерживаюсь мнения некоторых специалистов, что COVID-19 - это такой же вирус, как и все остальные. 

Антон Антушев, владелец «Staisy Black»

Антон Антушев

В целом, это странная мера - открывать заведения так быстро в самом крупном городе страны. Было бы логичнее сделать все это в маленьких городах, и потом уже в крупных. А на данный момент даже не известна дата открытия заведений и клубов в регионах, зато открывают Москву. И все владельцы таких мест, скорее всего, сидят на иглах в ожидании открытия, потому что возобновление работы скажется и на аренде помещений, и на открытии зала, а также наборе персонала. И, скорее всего, в регионах всем придется делать это за 1-2 дня, что очень трудно. Могли бы хотя бы назвать дату заранее, а не вот так.

Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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