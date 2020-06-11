Стало известно, когда начнутся поставки препарата от COVID-19 в России

Стало известно, когда начнутся поставки препарата от COVID-19 в России11 июня 2020
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В ближайшее время лекарство получат 35 субъектов страны
Поставки российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в регионы начинаются 11 мая, пишут «Известия».
В ближайшее время лекарство получат 35 субъектов страны, сообщили «Известиям» в компании «ХимРар» и РФПИ. Всего в июне 2020 года планируется поставить в российские больницы 60 тыс. курсов препарата.
- Мы предлагаем закрывать острую потребность в препарате через равномерное распределение по всем регионам. К середине следующей недели планируется произвести «Авифавир» в объеме, необходимом для удовлетворения всех полученных на сегодняшний день заявок от 35 регионов, - рассказали в компании «ХимРар».
В частности, в числе регионов, которые получат препарат, Москва, Татарстан, Ленинградская, Новгородская и Нижегородская области, рассказал источник «Известий».
Для защиты от подделок каждая упаковка лекарства промаркирована индивидуальным цифровым кодом, а ее подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения «Честный знак». Назначать его будут только в больницах, применять лекарство пациенты будут под надзором врачей.
«Авифавир» - аналог японского «Фавипиравира». 29 мая Минздрав включил его в госреестр лекарственных средств на срок до 1 января 2021 года. Эффективность препарата составляет свыше 80%.
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11 июня 2020, 09:30
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