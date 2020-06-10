В России рассматривают инициативу об отказе от роста тарифов ЖКХ

В России рассматривают инициативу об отказе от роста тарифов ЖКХ10 июня 2020
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Фото businesspskov.ru
Отрасль ЖКХ успешно справилась с серьезной нагрузкой из-за коронавируса
Минстрой России рассматривает инициативу не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года. Об этом в среду сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на онлайн-конференции «ЖКХ в условиях пандемии - вызовы и решения», пишет ТАСС.
- Есть на сегодня инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование жилищно-коммунальным хозяйством. Соответственно, не увеличивать платежи населения, - сказал министр.
Он добавил, что безработица и уменьшение доходов населения в условиях пандемии отражается на сфере ЖКХ. В частности, на своевременности оплаты за коммунальные услуги. При этом Якушев подчеркнул, что отрасль ЖКХ успешно справилась с серьезной нагрузкой в период ограничений из-за коронавируса.
Согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию.
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10 июня 2020, 17:00
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