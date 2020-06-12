Тест ко Дню России: 11 вопросов, ответить на которые смогут лишь настоящие патриоты

Уже в эту пятницу, 12 июня, вся страна отмечает День России. Часто этот праздник называют «Днем независимости России». Портал PG11.ru подготовил тест, с помощью которого каждый сможет выяснить, насколько он знаком с историей своей страны.

Ответьте всего на 11 вопросов и, разумеется, не забывайте делиться своими результатами в комментариях! Важно - чтобы тест отображался, отключите блокировщик рекламы!

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