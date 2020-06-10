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«Это абсурд»: сыктывкарцы высказались об изменениях правил выгула собак

«Это абсурд»: сыктывкарцы высказались об изменениях правил выгула собак

10 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Ксении Ворониной / Сыктывкарцы высказались об изменениях правил выгула собак
Замечания можно отправлять в мэрию до 19 июня

В Сыктывкаре намерены изменить правила выгула собак. Их можно будет выгуливать исключительно с поводком и намордником. При этом владельцы должны принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность окружающих людей и животных. Портал PG11.ru выяснил, что об этом думают сыктывкарцы.

Собаки, которые входят в перечень потенциально опасных, должны находиться и на поводке, и в наморднике. Выгуливать их можно на специально определенных площадках, пустырях или лесных массивах при условии, что собака не создает опасности для окружающих. Однако они могут находиться без намордника и поводка, но только на огороженной территории владельца животного. Но при этом должна быть предупреждающая надпись о наличии собаки при входе. 

Напомним, потенциально опасные собаки это - акбаш, американский, бразильский и алапахский чистокровный бульдоги, булликутта, бэндог, волко-собачьи гибриды, американский бандог, гибрид волка (волкособ), гуль дог, питбуль мастиф, северокавказская собака и метисы этих пород.

Pro Город Сыктывкар провел в своем официальном сообществе опрос, чтобы узнать, как горожане относятся к изменениям в правилах выгула собак.

 

Согласно опросу, большинство горожан считает, что давным давно пора было принять такие изменения. А вот что об этом думают владельцы собак:

Ксения Воронина

- У меня три собаки, я себе не представляю как должен выглядеть наш выгул по новым правилам. Гуляем как обычно, никому не мешаем, люди спокойно относятся, конфликтов нету. Нас в городе многие знают, как и то, что собаки мои воспитаны.

Девушка считает, что новые правила будет невозможно соблюдать:

- В городе нет площадок для выгула собак. Одна «плошадка», которая не соответсвует требованиям, находится в Мичуринском парке, ее не обслуживают, не обрабатывают, про нормы СЭС можно даже не говорить. Вторая «площадка» находится в сквере микрорайона Строитель. Это коммерческий обьект, который так же не обслуживают. Он не соответсвует нормам, больше похож на детскую площадку, - рассказала Ксения.

Горожанка также считает, что площадки должны быть в каждом спальном районе в шаговой доступности.

- Считаю изменения абсурдными. Прежде чем требовать от собаковладельцев исполнения каких-либо правил, необходимо предоставить условия для исполнения этих правил. В противном случае это выглядит как провокация, ответственность на обустройство площадок взваливают на плечи самих собаковладельцев, мэрия города не хочет принимать участия в этом? Они, прежде чем ваять правила, хоть ознакомились с нормами по содержанию и уборке? Кто и за чей счет обязан будет менять и обрабатывать покрытие неоднократно в год согласно нормам СЭС? Кто будет организовывать вывоз биологических отходов? 

Дарья Макарова

- По поводу намордника и поводка хозяева лучше знают своих собак, насколько они агрессивны и как быстро хозяин сможет среагировать на неадекватность собаки и удержать ее. Если огромный ротвейлер в руках хрупкой девушки будет в наморднике и на поводке, эти меры все равно не помогут в случае неадекватности собаки. А насчет выгула считаю, что это «игра в одни ворота». Если ущемлять права собачников, то нужно организовать огороженные площадки для выгула собак в доступной близости для каждого, чтобы туда не имели доступа алкаши, которые потом устроят там свалку из битых бутылок. Также ввести штрафы для всех и контролировать их соблюдение в плане выброса мусора и окурков в неположенных местах.

Светлана Шехонина

- У меня есть собака, гуляем с ней только на поводке, но без намордника, она маленькая. Конечно, крупные собаки должны быть в наморднике и на поводке, если это общественное место. И на детских площадках собакам не место. Но с другой стороны, где искать те площадки, на которых можно гулять собакам? Их же нет! А если и будут, то где?

Елена Миронова

- Моя собака входит в перечень потенциально опасных. Во-первых, сколько площадок для выгула собак в Сыктывкаре есть на сегодняшний день? Я про них ничего не слышала. Во-вторых, с тех пор как я здесь живу, каждая наша прогулка - это большой стресс для меня. Стресс и страх. А все потому, что очень много «собачников» не считают нужным выгуливать питомца на поводке и просто отпускают на самовыгул. Несколько раз на нас нападали, одно из таких происшествий закончилось кровавыми ранами у моей собаки и прокушенной ногой у меня и большой порцией корвалола, потому что меня просто трясло. В полицию обращаться я не стала, ведь писать заявление неизвестно на кого бессмысленно. Так что я думаю, что спецплощадки скорее нужны, чем не нужны. Но прежде чем создавать отдельные площадки, сначала надо навести порядок с прогулками. Ведь до площадки все равно нужно дойти по улице, где ходят люди. Если граждане не понимают по-хорошему, нужно штрафовать за выгул без поводка и намордника. Сейчас мы ходим без намордника, и штраф заплатить за это я готова. Ведь если моя собака будет в наморднике и на нас опять нападут, как мы будем защищаться? Только сами! В Санкт-Петербурге, где я долгое время жила, таких проблем не было, поэтому там мы были добропорядочные: в наморднике и с поводком. Выгул собак однозначно надо ужесточить.

Напоминаем, что полный текст документа доступен по ССЫЛКЕ. Свои предложения и замечания к проекту сыктывкарцы могут отправить с 9 по 19 июня через официальный сайт мэрии.

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