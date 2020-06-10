Как спасти детей от ужасной жары и духоты: советы врача из Коми

В Сыктывкаре наступила 30-градусная жара. Такая погода таит в себе множество опасностей, особенно для детей. Заведующий педиатрическим отделением Усть-Вымской ЦРБ Дмитрий Максимов рассказал порталу PG11.ru о том, как уберечь ребенка от жары.

Дмитрий Максимов отмечает, что обделенные теплом северяне явно поспешат воспользоваться теплыми днями, чтобы «запасти детям здоровье на зиму». Но в виду анатомо-физиологических особенностей младенцы и дети раннего возраста быстро перегреваются, что может привести к опасным последствиям.

Одно из правил безопасного отдыха, знакомое всем еще с детского сада - следует носить головной убор светлых тонов. Обязательно. Без разницы: кепка, косынка, панамка. «Солнечный удар» — это разновидность теплового удара, обусловленная перегревом головы на солнце, в результате чего происходит резкое перенаполнение сосудов головного мозга , в результате чего может произойти даже их разрыв. По этой же причине опасно оставлять ребенка одного в закрытой машине, пока мама «путешествует» по супермаркету. И именно исходя из этих же соображений зимний вариант детской коляски необходимо сменить на летний, - говорит Дмитрий Максимов.

Врач рассказывает, что нужно обеспечить достаточный питьевой режим. По его словам, в жару идеально подойдет дегазированная минеральная вода , охлажденные соки, простая питьевая вода.

Даже грудничкам в поильник можно взять питьевую воду. Однако детям в жару не рекомендуются цельные пачковые соки из-за высокого содержания легкоусваиваемых сахаров. Их нужно разбавлять водой. Газированные напитки в яркой товарной упаковке в большом количестве могут обострить проблемы желудочно-кишечного тракта, вызвать пищевую аллергию. Отличное средства для утоления жажды в жару - компот из сухофруктов, - отмечает врач.

По словам Дмитрия Максимова, юным спортсменам следует воздержаться от тренировок и подвижных игр в пики жары. Он отмечает, что многие спортсмены во время тренировок в жаркую погоду во избежание теплового удара (перегрева организма), держат наготове 1,5-литровую бутыль для поливания головы. Это дает неплохой охлаждающий и ободряющий эффект.

Есть детки, с которыми в жару нужно быть максимально осторожными. Это дети с эпилепсией, получающие противосудорожные препараты, дети с высоким артериальным давлением, пороками сердца, дети из группы глубоконедоношенных, дети с повышением внутричерепного давления, после нейрохирургических операций на костях черепа и головном мозге. Таким деткам лучше загорать в тени, необходимо более тщательно следить за их самочувствием, полностью исключить лазания, подвижные игры на солнцепеке, карусели, - заявляет врач.

Дмитрий Максимов также отмечает, что для малышей отказ от еды в жаркую погоду является нормой, в жару они «скандалят» и упорно отталкивают ложку с едой. Нужно просто пересмотреть рацион и режим питания ребенка.

Организму нужна максимально легко-усваиваемая («нетяжелая») еда. Утренний завтрак в виде каши обязателен. А вот плотный обед на пике жары можно пропустить, так как для организма это может стать лишней нагрузкой. Порой фруктов, легких напитков бывает достаточно. Главное - сохранить достаточное потребление жидкости, - заявляет врач.

Заведующий отмечает, что северное лето переменчиво: во время жары может подуть ветерок или могут набежать облака. Именно поэтому следует взять в кармашек коляски легкую кофточку и дополнительные легкие штанишки. По словам врача, они не займут много места, но выручат в случае непредвиденной смены погоды.

Уходя на прогулку с детьми, устройте сквозное проветривание в квартире, чтобы не допустить ее перегрева. Также помните, что малыши на жаре быстрее устают и раньше просятся на руки или засыпают. Учитывайте эту особенность детского возраста при планировании прогулок с детьми. Если вы с ребенком с жары зашли в тень или в магазин, не забудьте снять с него панамку. Так вы охладите головку ребенка и уменьшите общее потоотделение, - рассказывает Дмитрий Максимов.

Врач отмечает, что первыми признаками перегрева у малыша будут беспокойство, а затем вялость, малоэмоциональность. Лицо краснеет, на нем появляется испарина. Дыхание учащается, становится поверхностным. Взгляд становится плавающим, нефиксированным.

Дети старшего возраста зачастую терпят до последнего, пока не упадут в обморок. Первая помощь тут элементарна: ребёнка следует унести в тень, раскутать, обильно смочить голову и тело водой. А вот интенсивное хлопание по щекам, прикладывание льда принесёт больше вреда, чем пользы. При правильном оказании помощи состояние ребёнка быстро улучшается. Появляются эмоции, ребёнок начинает понимать обращенную речь, дыхание становится более глубоким и менее частым. Глубокий перегрев приводит к отеку мозга. В этом случае, если через 5 минут состояние ребёнка не улучшилось, сохраняется вялость, учащенное дыхание, отсутствие адекватной реакции на окружающих, следует вызвать скорую помощь. Как правило, такие вызовы считаются приоритетными.

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