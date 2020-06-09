Информацию о взлете цен на курорты в России назвали фейком

Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на АТОР, что стоимость отдыха на курортах России при резком росте спроса может вырасти на 30%.

- Повышения цен на российский туристический продукт в 2020 году вообще не ожидается. Мы постоянно говорим о том, что цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть, даже снизятся. Повышения цен точно не будет. Это очевидно, - сказала Ломидзе.

- Я официально заявляю, что АТОР не делал заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация, - сказала она.

Кстати, в Турции раскрыли условия для въезда туристов после пандемии коронавируса, а также подтвердили, что ожидают приезда российских путешественников в июле. Об этом сообщил министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»