Жителям Коми предложили испечь пирог с триколором и зажечь «онлайн-свечу»

В столице Коми в социальных сетях пройдет акция «Испеки пирог и скажи: «спасибо». Акция приурочена к празднованию Дня России и пройдет с 11 по 12 июня.

Сыктывкарцам будет предложено испечь пирог и подарить его тем, кого хотят поблагодарить. На выпечке должен размещаться маленький триколор. Фото пирога можно разместить в социальных сетях с подписью, кому выражают благодарность и хэштегом #СпасибоРодина.

Кроме того, к 22 июня состоится ежегодная акция «Свеча памяти»: люди зажигают в темноте огоньки в знак уважения к тем, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Не станет исключением и этот год: акция пройдёт в онлайн-формате. Свечи можно будет зажигать виртуально и передавать друг другу в социальных сетях. Каждая свеча стоит один рубль. Всего планируется зажечь 27 миллионов виртуальных свечей - по числу погибших в войне. Собранные деньги передадут в помощь ветеранам.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Этот день стал началом войны, унесшей 27 миллионов жизней советских людей. Ежегодно в эту трагичную дату мы зажигаем свечи в память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни.

В этом году акция пройдёт в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. С 15 по 22 июня зажгите свою свечу на сайте Деньпамяти.рф. Также виртуальные свечи можно будет дарить друг другу в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с 20 по 22 июня.

- Одна виртуальная свеча будет стоить один рубль. У каждого из нас есть возможность вспомнить всех тех, кто погиб за нашу мирную жизнь. Всего в дни акции планируется зажечь 27 миллионов свечей - по числу погибших в войне. Собранные деньги будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам, - рассказали организаторы.

Также на сайте Деньпамяти.рф можно почитать истории жителей разных городов - очевидцев того самого утра 22 июня 1941 года, когда началась война.

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