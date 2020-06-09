Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Четырехэтажный таунхаус и семикомнатные апартаменты: топ-5 самых дорогих квартир Сыктывкара

Четырехэтажный таунхаус и семикомнатные апартаменты: топ-5 самых дорогих квартир Сыктывкара

09 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: avito.ru
Некоторые из них стоят более 20 000 000 рублей

Все мы мечтаем жить в большой квартире. А еще лучше - в таунхаусе. И чтобы там был выполнен дизайнерский ремонт, и вся мебель была премиум-класса. А вот для некоторых - это не мечта, а реальность. Портал PG11.ru изучил рынок недвижимости и отобрал 5 самых дорогих квартир, которые продают сыктывкарцы на сайте объявлений. 

1. Шестикомнатная квартира - 12 000 000 рублей. 

Начинает подборку квартира, расположенная по адресу Куратова, 18, рядом с площадью. Общая ее квадратура - 242,7, ванны - 18, комнат - 20, 24, 21, 24 и 28, кухни-зала с камином - 54. В квартиру идет свой вход с улицы. Во дворе есть гараж на 2 машины с большим подвалом. Однако в стоимость квартиры он не входит. Если надумаете его приобрести, то сверху придется заплатить еще 2 миллиона. Возможен торг. 2. Четырехкомнатная квартира - 12 000 000 рублей. 

Следующая квартира расположена в элитном доме в центре города по адресу Старовского, 55А. Площадь - 172,4 квадратных метра. Продавец уверяет, что в ней выполнен хороший, дорогой ремонт и имеется вся необходимая мебель. Придомовая территория огорожена забором, въезд осуществляется через шлагбаум. Дом, кстати, признан образцово показательным и рядом есть вся необходимая инфраструктура: магазины, супермаркеты, ТРЦ, аптеки, школы и дошкольные учреждения, остановки общественного транспорта. 3. 4-комнатная квартира - 12 450 000 рублей

Эта квартира премиум-класса площадью 135 квадратных метра находится в самом центре города на улице Интернациональная, 81. Как утверждает продавец, здание облицовано по системе «вентилируемый фасад» и для его отделки использованы исключительно качественные материалы: цоколь - натуральный гранит, фасады - керамогранит, витражное остекление, окна и двери - алюминиевые, заполнение - энергосберегающими стеклопакетами. В парадной предусмотрен широкий лифтовой холл и просторные колясочные. Придомовая территория дома обустроена удобными асфальтированными проездами и пешеходными дорожками из брусчатки, детским игровым городком, стояночными местами для личного авто. В подарок покупателю будут идти бытовая комната с отдельным входом с улицы и дизайн проект квартиры от известного московского специалиста. 4. 7-комнатная квартира - 22 000 000 рублей. 

Квартира расположена в таунхаусе в центре города по адресу улица Громова, 27. Общая площадь квартиры - 300 квадратных метров, жилой части - 150 квадратных метров. Имеется свой придомовой участок. Квартира включает в себя 4 этажа. На цокольном этаже расположились тёплый гараж на 2 машины с отдельными воротами, холодный подвал, автомобильная кладовка, зона отдыха с сауной и джакузи, выход на задний двор, котельная. На первом этаже -  холл (пол каменный с подогревом), гостевой санузел, хозяйственная комната гостиная, столовая-кухня. На втором - кабинет с гардеробной комнатой со встроенными сейфами для оружия, три спальни (в двух из них - индивидуальные санузлы с душевыми кабинами), отдельный гостевой санузел с душкабиной. На третьем этаже - чердак, комната для обслуживания вентиляционной системы, стеллажи для хранения вещей. Есть возможность переделать в жилой этаж. Будущему хозяину останутся вся мебель (Италия), кроме столов и стульев, встроенная система «Домашний кинотеатр», музцентр Pioneer, занавески, светильники и люстры. Продается в связи с переездом в другой регион. Возможен небольшой торг. 5. 4-комнатная квартира - 25 000 000 рублей. 

Первое место в нашем рейтинге присуждается квартире, расположенной по адресу Интернациональная, 81 на 4 этаже 5-этажного дома. На территории имеется огороженная зона с большой гостевой парковкой. На первом этаже - паркинг с выходом в подъезд дома, скоростной грузовой лифт. В доме есть своя автономная газовая котельная, тепло и горячая вода поступают постоянно. В квартире установлена умная сплит система кондиционирования воздух. Имеется три санузла. Дизайн квартиры выполнен в белых тона. Она идеально подойдет для ценителей классики. 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Недвижимость Статистика

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

«Эффект ProГорода»: после публикации о клещах в Кировском парке провели повторную обработку Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Четырехэтажный таунхаус и семикомнатные апартаменты: топ-5 самых дорогих квартир Сыктывкара Читать
вчера
Джинсовые костюмы, пышные рукава и шафран: модные тренды лета-2020 от сыктывкарского стилиста Читать
06 июня
Фото дня от сыктывкарки: «Фрида Кало и современная жизнь» Читать
Посмотреть все
05 июня Из Сыктывкара – в Санкт-Петербург и Москву: как переехать выгодно?
05 июня Клиника Кировского медуниверситета вновь принимает на лечение жителей Коми
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Наблюдателям, которые будут следить за голосованием по поправкам в Конституцию, выделят средства защиты
06 июня
В России в два раза увеличат пособие на первого ребенка
06 июня
В России разработают учебные курсы по генетике для школьников
06 июня
В медсправках для прав все-таки не будут вводить дорогие анализы
01 июня
Владимир Путин поручил вернуть больницы на плановый режим работы
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru