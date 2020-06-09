Четырехэтажный таунхаус и семикомнатные апартаменты: топ-5 самых дорогих квартир Сыктывкара

Все мы мечтаем жить в большой квартире. А еще лучше - в таунхаусе. И чтобы там был выполнен дизайнерский ремонт, и вся мебель была премиум-класса. А вот для некоторых - это не мечта, а реальность. Портал PG11.ru изучил рынок недвижимости и отобрал 5 самых дорогих квартир, которые продают сыктывкарцы на сайте объявлений.

1. Шестикомнатная квартира - 12 000 000 рублей.

Начинает подборку квартира, расположенная по адресу Куратова, 18, рядом с площадью. Общая ее квадратура - 242,7, ванны - 18, комнат - 20, 24, 21, 24 и 28, кухни-зала с камином - 54. В квартиру идет свой вход с улицы. Во дворе есть гараж на 2 машины с большим подвалом. Однако в стоимость квартиры он не входит. Если надумаете его приобрести, то сверху придется заплатить еще 2 миллиона. Возможен торг. 2. Четырехкомнатная квартира - 12 000 000 рублей.

Следующая квартира расположена в элитном доме в центре города по адресу Старовского, 55А. Площадь - 172,4 квадратных метра. Продавец уверяет, что в ней выполнен хороший, дорогой ремонт и имеется вся необходимая мебель. Придомовая территория огорожена забором, въезд осуществляется через шлагбаум. Дом, кстати, признан образцово показательным и рядом есть вся необходимая инфраструктура: магазины, супермаркеты, ТРЦ, аптеки, школы и дошкольные учреждения, остановки общественного транспорта. 3. 4-комнатная квартира - 12 450 000 рублей

Эта квартира премиум-класса площадью 135 квадратных метра находится в самом центре города на улице Интернациональная, 81. Как утверждает продавец, здание облицовано по системе «вентилируемый фасад» и для его отделки использованы исключительно качественные материалы: цоколь - натуральный гранит, фасады - керамогранит, витражное остекление, окна и двери - алюминиевые, заполнение - энергосберегающими стеклопакетами. В парадной предусмотрен широкий лифтовой холл и просторные колясочные. Придомовая территория дома обустроена удобными асфальтированными проездами и пешеходными дорожками из брусчатки, детским игровым городком, стояночными местами для личного авто. В подарок покупателю будут идти бытовая комната с отдельным входом с улицы и дизайн проект квартиры от известного московского специалиста. 4. 7-комнатная квартира - 22 000 000 рублей.

Квартира расположена в таунхаусе в центре города по адресу улица Громова, 27. Общая площадь квартиры - 300 квадратных метров, жилой части - 150 квадратных метров. Имеется свой придомовой участок. Квартира включает в себя 4 этажа. На цокольном этаже расположились тёплый гараж на 2 машины с отдельными воротами, холодный подвал, автомобильная кладовка, зона отдыха с сауной и джакузи, выход на задний двор, котельная. На первом этаже - холл (пол каменный с подогревом), гостевой санузел, хозяйственная комната гостиная, столовая-кухня. На втором - кабинет с гардеробной комнатой со встроенными сейфами для оружия, три спальни (в двух из них - индивидуальные санузлы с душевыми кабинами), отдельный гостевой санузел с душкабиной. На третьем этаже - чердак, комната для обслуживания вентиляционной системы, стеллажи для хранения вещей. Есть возможность переделать в жилой этаж. Будущему хозяину останутся вся мебель (Италия), кроме столов и стульев, встроенная система «Домашний кинотеатр», музцентр Pioneer, занавески, светильники и люстры. Продается в связи с переездом в другой регион. Возможен небольшой торг. 5. 4-комнатная квартира - 25 000 000 рублей.

Первое место в нашем рейтинге присуждается квартире, расположенной по адресу Интернациональная, 81 на 4 этаже 5-этажного дома. На территории имеется огороженная зона с большой гостевой парковкой. На первом этаже - паркинг с выходом в подъезд дома, скоростной грузовой лифт. В доме есть своя автономная газовая котельная, тепло и горячая вода поступают постоянно. В квартире установлена умная сплит система кондиционирования воздух. Имеется три санузла. Дизайн квартиры выполнен в белых тона. Она идеально подойдет для ценителей классики.