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Эксперты назвали один из простейших способов похудеть после самоизоляции

Эксперты назвали один из простейших способов похудеть после самоизоляции

09 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
pxhere.com
Быстрые углеводы надо исключить из рациона

Лишние килограммы, которые были набраны во время карантина, можно легко сбросить, следуя простым рекомендациям специалистов, пишет РИА Новости.

Эксперты указывают, что для безопасного похудения количество потребляемых калорий нужно снизить на 15–30%, а при отсутствии физической нагрузки - сократить калорийность суточного рациона на 200–300 килокалорий.

Помочь прийти в нормальную форму поможет, прежде всего, режим питания: завтрак в течение первого часа после пробуждения, промежуток между приемами пищи около 3,5-4 часов и ужин за 3-4 часа до сна. Далее – правило тарелки: одну ее половину должны занимать овощи, четверть - нежирный белок, другая четверть - медленные углеводы.

Быстрые углеводы надо исключить из рациона, а в течение дня – съедать минимум три порции овощей и две порции фруктов. Важно пить больше воды: без питьевого режима никакие диеты не имеют смысла: по оценке Всемирной организации здравоохранения, необходимое количество воды для человека - 30 миллилитров на один килограмм веса, говорится в сообщении.

Ложиться спать лучше всего в период с 10 до 11 часов вечера, поскольку это влияет на выработку гормонов и на то, сколько человек съедает в течение дня. Кроме того, нужно проделывать 10 тысяч шагов в день, можно и в квартире, поскольку интенсивная ходьба отлично помогает снижать вес, говорится в сообщении. Режим и физическая нагрузка важны, но не стоит перегружаться: как быстро вы бы ни хотели похудеть, делать это нужно постепенно, подчеркивается в сообщении.

Роскачество указывает, что количество лишних килограммов поможет определить индекс массы тела, который рассчитывается как результат деления массы человека (в килограммах) на его рост (в метрах), возведенный в квадрат. Согласно рекомендациям ВОЗ, величина индекса от 16 и менее — выраженный дефицит массы тела, от 16 до 18,5 — недостаточная масса тела, от 18,5 до 24,99 — норма, от 30 и более — ожирение разной степени. Если результат подсчета показал, что похудеть стоит, следует определить величину основного обмена (ВОО), а затем, с его помощью, вычислить примерное количество калорий, требуемое для поддержания веса уже с учетом физической нагрузки.

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