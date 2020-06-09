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Россиянам разрешили выезжать за границу

Россиянам разрешили выезжать за границу

09 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
iStock
Перевозчики готовы возобновить международные рейсы

Россияне смогут выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с коронавирусом. Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками, пишет РИА Новости.

Точную дату открытия границ в Минтрансе пока не называют. В министерстве заявили, что в первую очередь необходимо наладить соблюдение санитарных мер на внутренних рейсах. Как показали проверки, в большинстве случаев перевозчики и аэропорты соблюдают эпидемиологические указания, однако встречаются и нарушения, в частности, случаи скученности пассажиров при посадке на рейс.

- Многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В авиакомпании S7 заявили, что готовы возобновить международные рейсы сразу после получения разрешений.

- Авиакомпания не останавливала полеты в период пандемии и уделяла особое внимание поддержанию летной годности воздушных судов, сохранению определенного уровня налета экипажей. Самолеты, которые временно не задействованы в расписании, находятся в состоянии Inflight Ready Condition и готовы взлететь в любой момент, - сообщили в пресс-службе компании

Российские границы полностью закрыли 27 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Это правило не распространялось на вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны самолетов для техобслуживания и транзитные полеты с посадкой.

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