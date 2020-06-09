Коронавирус vs загар: фоторепортаж с популярнейшего пляжа Сыктывкара

Температура в Сыктывкаре поднялась почти до 30°C, поэтому многие горожане сбежали из душных квартир на один из самых популярных пляжей города в местечке Кируль. Но безопасно ли там находиться? Портал PG11.ru выяснил, что об этом думают сыктывкарцы.

Городской пляж в местечке Кируль выбирает для летнего отдыха большинство сыктывкарцев. Он санкционированный, за его благоустройство отвечает мэрия Сыктывкара. К тому же он находится недалеко от центра города. Добраться до пляжа можно на автобусах, на машине, на велосипеде либо просто пройтись пешком.

Почему сыктывкарцы идут на пляж в период пандемии?

В условиях пандемии горожанам стоило бы стараться держаться подальше от скоплений людей. Однако на городском пляже неожиданно много горожан. Почему же так? Мы спросили у самих сыктывкарцев.

Дина Яцонская и Валентин Потеев

Валентин Потеев

- Насколько я знаю, запрещено гулять крупными компаниями. А мы тут с детьми и все. Мы еще не купались, в городе жарко, решили приехать позагорать. Насчет песка не знаю, в последний раз были тут года три назад, так что не знаю, поменялось ли его качество, не с чем сравнить. Народу тут действительно много, постарались выбрать место подальше от других, - рассказала Дина.

Светлана Сажина

- Сейчас же введены послабления и гулять можно. Мы не в толпе, соблюдаем дистанцию, так что, думаю, тут вполне безопасно находиться. Конечно, вода еще холодная, дети чуть ноги мочат, а я вообще не лезу, только загораю. Песок, конечно, не идеальный. Попадаются камушки, веточки мелкие в ноги впиваются.

Что об этом думают не загорающие сыктывкарцы?

Владимир Русанов

- Знакомые попросили заехать, подкинуть до дома по пути с работы. Приехал и обомлел: в период пандемии коронавируса парковка забита машинами и даже с нее видно, что на пляже просто яблоку негде упасть. Думаю, люди пришли сюда либо необдуманно, либо они просто безответственны. Несмотря на то, что ввели послабления, каждый может проявить гражданскую ответственность и поспособствовать борьбе с вирусом, не посещая массовые сборы, но почему-то повсюду только одна картина: люди толпами просто повсюду.

Сыктывкарка Евгения Фрайганг, как и многие горожане, возмущена тем, что происходит:

- Все торговые центры закрыты, а на пляже народу тьма. Рановато, по-моему. Ограничения нельзя снимать совершенно точно. А за нарушения правил наказывать. Штрафа в 1000 рублей было бы вполне достаточно, чтобы до людей дошло, что если не соблюдать режим самоизоляции, мы все лето по домам просидим.

Евгения работает бровистом и поэтому как никто понимает негодование представителей малого бизнеса:

- Я считаю, что малому бизнесу должны выделять материальную помощь. Многие люди же вообще без средств к существованию остались с этими ограничительными мерами. А вообще, уже пусть либо заставляют всех соблюдать меры безопасности, либо пусть все открывают. Надоели уже эти полумеры.

Опрос

Также портал PG11.ru провел опрос в своем официальном сообществе «ВКонтакте», чтобы выяснить, как много горожан уже побывало на популярном пляже в этом году.

Мнение властей

Несмотря на желание охладиться, мэрия города советует горожанам воздержаться от купания до официального открытия пляжа, которое состоится предположительно в последних числах июня:

- В ближайшее время в местах выхода людей к реке Вычегде появятся предостерегающие аншлаги, а в Кируле оборудуют пост спасателей и организуют патрулирование реки Вычегды.

В городском Управлении по делам ГО и ЧС также озабочены безопасностью горожан:

- Традиционно с наступлением теплых дней людей манит к воде, которая, как известно, ошибок не прощает. Поэтому еще до открытия пляжа спасатели будут патрулировать реку, чтобы умерить желание окунуться у особо смелых горожан. После открытия пляжа спасатели продолжат патрулирование на воде.

Сейчас мэрия проводит аукцион по выбору подрядчика, который займется обустройством пляжа в Кируле.

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А вы посещаете пляж? Уже открыли купальный сезон? Как относитесь к том, что в такую жару пляж до сих пор не открыли? Делитесь своими мнениями в комментариях!