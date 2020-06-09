Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Коронавирус vs загар: фоторепортаж с популярнейшего пляжа Сыктывкара

Коронавирус vs загар: фоторепортаж с популярнейшего пляжа Сыктывкара

09 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru / Коронавирус vs загар: фоторепортаж с популярнейшего пляжа Сыктывкара
Несмотря на пандемию, место пользуется спросом

Температура в Сыктывкаре поднялась почти до 30°C, поэтому многие горожане сбежали из душных квартир на один из самых популярных пляжей города в местечке Кируль. Но безопасно ли там находиться? Портал PG11.ru выяснил, что об этом думают сыктывкарцы.

Городской пляж в местечке Кируль выбирает для летнего отдыха большинство сыктывкарцев. Он санкционированный, за его благоустройство отвечает мэрия Сыктывкара. К тому же он находится недалеко от центра города. Добраться до пляжа можно на автобусах, на машине, на велосипеде либо просто пройтись пешком. 

Почему сыктывкарцы идут на пляж в период пандемии?

В условиях пандемии горожанам стоило бы стараться держаться подальше от скоплений людей. Однако на городском пляже неожиданно много горожан. Почему же так? Мы спросили у самих сыктывкарцев.

Дина Яцонская и Валентин Потеев

Валентин Потеев

- Насколько я знаю, запрещено гулять крупными компаниями. А мы тут с детьми и все. Мы еще не купались, в городе жарко, решили приехать позагорать. Насчет песка не знаю, в последний раз были тут года три назад, так что не знаю, поменялось ли его качество, не с чем сравнить. Народу тут действительно много, постарались выбрать место подальше от других, - рассказала Дина.

Светлана Сажина

- Сейчас же введены послабления и гулять можно. Мы не в толпе, соблюдаем дистанцию, так что, думаю, тут вполне безопасно находиться. Конечно, вода еще холодная, дети чуть ноги мочат, а я вообще не лезу, только загораю. Песок, конечно, не идеальный. Попадаются камушки, веточки мелкие в ноги впиваются. 

Что об этом думают не загорающие сыктывкарцы?

Владимир Русанов 

- Знакомые попросили заехать, подкинуть до дома по пути с работы. Приехал и обомлел: в период пандемии коронавируса парковка забита машинами и даже с нее видно, что на пляже просто яблоку негде упасть. Думаю, люди пришли сюда либо необдуманно, либо они просто безответственны. Несмотря на то, что ввели послабления, каждый может проявить гражданскую ответственность и поспособствовать борьбе с вирусом, не посещая массовые сборы, но почему-то повсюду только одна картина: люди толпами просто повсюду. 

Сыктывкарка Евгения Фрайганг, как и многие горожане, возмущена тем, что происходит:

- Все торговые центры закрыты, а на пляже народу тьма. Рановато, по-моему. Ограничения нельзя снимать совершенно точно. А за нарушения правил наказывать. Штрафа в 1000 рублей было бы вполне достаточно, чтобы до людей дошло, что если не соблюдать режим самоизоляции, мы все лето по домам просидим.

Евгения работает бровистом и поэтому как никто понимает негодование представителей малого бизнеса:

- Я считаю, что малому бизнесу должны выделять материальную помощь. Многие люди же вообще без средств к существованию остались с этими ограничительными мерами. А вообще, уже пусть либо заставляют всех соблюдать меры безопасности, либо пусть все открывают. Надоели уже эти полумеры.

Опрос

Также портал PG11.ru провел опрос в своем официальном сообществе «ВКонтакте», чтобы выяснить, как много горожан уже побывало на популярном пляже в этом году.

 

Мнение властей

Несмотря на желание охладиться, мэрия города советует горожанам воздержаться от купания до официального открытия пляжа, которое состоится предположительно в последних числах июня:

- В ближайшее время в местах выхода людей к реке Вычегде появятся предостерегающие аншлаги, а в Кируле оборудуют пост спасателей и организуют патрулирование реки Вычегды.

В городском Управлении по делам ГО и ЧС также озабочены безопасностью горожан:

- Традиционно с наступлением теплых дней людей манит к воде, которая, как известно, ошибок не прощает. Поэтому еще до открытия пляжа спасатели будут патрулировать реку, чтобы умерить желание окунуться у особо смелых горожан. После открытия пляжа спасатели продолжат патрулирование на воде.

Сейчас мэрия проводит аукцион по выбору подрядчика, который займется обустройством пляжа в Кируле. 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А вы посещаете пляж? Уже открыли купальный сезон? Как относитесь к том, что в такую жару пляж до сих пор не открыли? Делитесь своими мнениями в комментариях!

Коронавирус Погода

Читайте также: Число заболевших коронавирусом в Коми достигло 1600 человек

Комментарии 4

33 минуты назад водяной
фотки отпад
Ответить
30 минут назад Любовь
Они что, издеваются что-ли? Пока сами не заболеют, будто и не существует опасности. Как дети малые, в самом деле! Идите домой,примите прохладный душ,что вы на закрытом еще пляже забыли вообще? Действительно, куда полиция смотрит, вообще работать не хотят
Ответить
29 минут назад Дмитрий Паскар
Ну загорают и загорают, скоро опять морозилка бахнет
Ответить
15 минут назад Человек
Любовь
Они что, издеваются что-ли? Пока сами не заболеют, будто и не существует опасности. Как дети малые, в самом деле! Идите домой,примите прохладный душ,что вы на закрытом еще пляже забыли вообще? Действительно, куда полиция смотрит, вообще работать не хотят
У нас на севере не так много жарких дней, чтобы ждать когда власти наиграются, а на российские курорты далеко не у всех найдутся деньги съездить.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

«Эффект ProГорода»: после публикации о клещах в Кировском парке провели повторную обработку Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Джинсовые костюмы, пышные рукава и шафран: модные тренды лета-2020 от сыктывкарского стилиста Читать
06 июня
Фото дня от сыктывкарки: «Фрида Кало и современная жизнь» Читать
06 июня
Короткие платья и улыбки: восемь эффектных фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
05 июня Клиника Кировского медуниверситета вновь принимает на лечение жителей Коми
05 июня Из Сыктывкара – в Санкт-Петербург и Москву: как переехать выгодно?
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Наблюдателям, которые будут следить за голосованием по поправкам в Конституцию, выделят средства защиты
06 июня
В России в два раза увеличат пособие на первого ребенка
06 июня
В России разработают учебные курсы по генетике для школьников
06 июня
В медсправках для прав все-таки не будут вводить дорогие анализы
01 июня
Владимир Путин поручил вернуть больницы на плановый режим работы
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru