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Сыктывкарцы смогут проголосовать за изменения в Конституции из дома

Сыктывкарцы смогут проголосовать за изменения в Конституции из дома

10 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Сотрудники избирательной комиссии обеспечат безопасность граждан

С 25 июня по 1 июля в России пройдет голосование за поправки в Конституцию. Как это будет в Сыктывкаре? Дмитрий Митюшев, председатель избирательной комиссии Республики Коми,  рассказал порталу PG11.ru о мерах обеспечения безопасности при голосовании.

Согласно порядку, который утвержден центральной избирательной комиссией, официальный день голосования - 1 июля. Однако в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой люди смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля. Это сделано для того, чтобы уменьшить поток посетителей на избирательные участки. 

Все сотрудники избирательной комиссии будут в средствах защиты: масках, перчатках, халатах, также они будут обеспечены санитайзерами. Поток людей будет регулироваться так, чтобы соблюдались меры социального дистанцирования. На входе в избирательный участок сыктывкарцам будут выдавать средства защиты: маски и перчатки. Также на входе будет измеряться температура. Если у человека выявят симптомы болезни, его изолируют и предоставят возможность проголосовать в отдельном помещении, - рассказывает председатель.

Для упрощения и ускорения голосования в бланки заранее внесут паспортные данные сыктывкарцев. Чтобы получить бланк, горожанину нужно будет просто подойти к члену избирательной комиссии, показать паспорт и слегка приспустить маску. Кабины для голосования расположат на безопасном друг от друга расстоянии с системой проветривания. Помещения, в которых пройдет голосование, будут проветривать и проводить влажную уборку с хлоркой раз в час.

При желании, граждане могут не посещать общественные места, а проголосовать дома. Нужно лишь оставить заявку на сайте Госуслуг, обратиться в территориальную избирательную комиссию по телефону или написать заявление в МФЦ. Сотрудники избиркома приедут к вам на дом. Будет максимально исключен контакт с людьми. Вам передадут пакет, в котором будут находиться бланк, перчатки, маска, одноразовая ручка. Вы сможете заполнить бланк у себя дома и передать его членам избирательной комиссии, - отмечает Дмитрий Ильич.

Напомним, не только участников голосования обеспечат средствами защиты. По словам руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, защита на максимальном уровне будет обеспечена и для наблюдателей.

Также напомним, что недавно была опубликована подробная инструкция с ответами на самые важные вопросы о голосовании: где голосовать, когда и что делать, если ты не можешь прийти на участок. Подробнее о голосовании можно узнать на сайте конституция2020.рф.

А как вы будете голосовать? Пишите в комментариях!

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Закон Конституция Политика

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